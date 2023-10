Na podróżniczy weekend z Podkarpackim Kalejdoskopem Podróżniczym – Festiwalem Kultur Świata czeka się cały rok. To jedna z najstarszych i największych imprez w Polsce, na której spotykają się miłośnicy podróży, globtroterzy, ludzie gór i wszyscy ci, którzy kochają zwiedzać świat swoimi ścieżkami. Chęć odkrywania różnych jego części, kultur i ciekawostek nawet z najbardziej oddalonych zakątków globu to jest magnes, który przyciąga do Rzeszowa – stolicy pięknego i niezwykle ciekawego województwa podkarpackiego. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 3-5 listopada w G2A Arenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce koło Rzeszowa.

Andrzej Bargiel / Materiał prasowy / Goście Festiwalu Wśród gości są w tym roku m.in. Aleksandra Mirosław - rekordzistka i dwukrotna mistrzyni świata we wspinaczce sportowej na czas, Andrzej Bargiel - wybitny skialpinista, który w tym roku zdobył dwa kolejne ośmiotysięczniki w Karakorum i zjechał z nich na nartach oraz znany z programów telewizyjnych Przemek Kossakowski. W piątek (3 listopada) Kalejdoskop rozpocznie się projekcją filmu "Polarniczki" - przybliżającego historie polskich pionierek badań polarnych w Arktyce i Antarktyce. Wprowadzeniem do seansu będzie spotkanie z twórcami tego dokumentu - Dagmarą Bożek i Kubą Witkiem. Kuba pozostanie na scenie i w trakcie swojej już prelekcji opowie o Wyspach Owczych. Dalej w świat wypraw wysokogórskich, a dokładniej na Broad Peak i K2 zabierze widzów himalaista Piotr Krzyżowski, który zdobył te szczyty w ciągu 9 dni w stylu sportowym. Karolina Miller i Piotr Andruszko / materiały prasowe / Pierwszy dzień Festiwalu zamknie gość specjalny - Przemek Kossakowski, który na pewno zaskoczy wszystkich tym, że do ostatniej chwili nie będzie znany temat jego prelekcji, bo to widzowie będą mieć decydujący głos! Sobota rozpocznie się od spotkania z Karoliną Miller i Piotrem Andruszko - twórcami bloga podróżniczego RudeiCzarne, którzy pokażą Maltę oczami mieszkańców. Co ciekawe nasi goście pochodzą z województwa podkarpackiego, ale swoje życie przed kilku laty postanowili związać właśnie z Maltą. Kolejny gość i temat przypadnie do gustu fanom przemierzania świata na dwóch kółkach. Wojciech Ganczarek opowie o swojej 10-letniej rowerowej podróży przez Amerykę Łacińską. Kolejne 3 prelekcje łączy jeden nadrzędny temat - góry. To im poświęcona zostanie znaczna część drugiego dnia Kalejdoskopu. Karol Nienartowicz zdradzi tajniki fotografowania w górach, na podstawie swojego 20-letniego już doświadczenia. Tutaj można być pewnym, że to co pojawi się na ekranie na długo zostanie w pamięci publiczności. Następnie kompas festiwalowych opowieści zostanie skierowany na Gruzję. To kraj, w którym z tuszeckimi góralami zamieszkała kolejna gościni - Magdalena Konik. Wojciech Ganczarek / materiały prasowe / Sobotni wieczór będzie należał do Andrzeja Bargiela, ambasadora Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO, która jest Złotym Partnerem Festiwalu. Publiczność usłyszy o kulisach Gasherbrum Ski Challenge, czyli o ostatniej wyprawy w Karakorum. Ostatni dzień 15. Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego rozpocznie się kulinarną podróżą do Czech, w którą zabierze widzów Wojciech Grabowski. Kolejny punkt programu to rejs z Wojciechem Murą, który spędził 15 miesięcy na Pacyfiku. Maja Hawranek i Szymon Opryszek w swojej reporterskiej opowieści ukażą prawdziwe oblicze Urugwaju. Kolejnym punktem programu będzie spotkanie z Aleksandrą Mirosław dotyczące jej wspinaczkowej drogi na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Jubileuszową edycję imprezy zamknie Kasia Biernacka opowieściami o Wielkim Kanionie Kolorado, który miała okazję eksplorować zarówno na rzece i pod ziemią. Akademia Młodych Odkrywców też po raz 15! Tradycyjnie piątkowy poranek to czas na podróżnicze inspiracje dla dzieci i młodzieży ze szkół województwa podkarpackiego, które wypełnią po brzegi Salę Kongresową G2A Areny. A wszystko to w ramach bezpłatnych prelekcji edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie PRO-TUR w ramach Akademii Młodych Odkrywców. To stała część Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego już od pierwszej edycji imprezy. Prelekcje podróżniczo-edukacyjne, które zaprezentują Goście Festiwalu będą miały na celu przybliżenie codziennego życia na innych kontynentach czy problemów z jakimi wszyscy musimy się zmierzyć i mieć ich świadomość, chcąc dbać właściwie o nasze środowisko naturalne. Organizatorzy przewidzieli 1600 miejsc. Aby wziąć udział w Akademii Młodych Odkrywców należy dokonać mailowego zgłoszenia zorganizowanych grup szkolnych. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie PRO-TUR, zaś Partnerami wydarzenia są Miasto Rzeszów oraz Województwo Podkarpackie. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kalejdoskoppodrozniczy.pl i na social mediach wydarzenia . / materiały prasowe / Zobacz również: ​Trwają poszukiwania zaginionej 31-latki z Nielepkowic

