30-latek włamał się i okradł warsztat mechaniczny swojego kuzyna. Tłumaczył, że jest skłócony z mężczyzną i chciał mu zrobić na złość. Usłyszał trzy zarzuty, teraz może trafić do więzienia nawet na 10 lat.

30-latek może trafić na 10 lat do więzienia / Łódzka policja / Policja

Kilka godzin zajęło sieradzkim policjantom zatrzymanie sprawcy włamania do warsztatu mechanicznego. Złodziej wszedł do budynku przez wybitą szybę, ukradł zaparkowanego w garażu dostawczego peugeota, do którego zapakował wcześniej elektronarzędzia, sprzęt komputerowy, kosiarkę i sprzęt do naprawy samochodów.

Wartość skradzionych przedmiotów została oszacowana na niemal 47 tysięcy złotych.

Po zabezpieczeniu materiału dowodowego ustalili podejrzanego. Na ich celowniku znalazł się 30-latek, doskonale znany policji z wcześniejszych konfliktów z prawem.

Policjanci weszli do mieszkania włamywacza, kiedy jeszcze spał. 30-latek trafił do policyjnej celi i przyznał, że to on włamał się do warsztatu, bo chciał zrobić na złość swojemu kuzynowi, z którym był w konflikcie.

Skradzione przedmioty wyładował w pustostanie na obrzeżach miasta.

Skradzione przedmioty schował w pustostanie na obrzeżach miasta / Łódzka policja / Policja

Nie był to jednak koniec jego chuligańskich wyczynów. Skradzionym busem pojechał do jednej z hurtowni hydraulicznych i łomem wyłamał drzwi. Nie zdążył nic ukraść, bo spłoszył do uruchomiony alarm.

Skradziony samochód zaparkował w centrum miasta i na piechotę wrócił do domu.

Policjanci odzyskali wszystkie skradzione przedmioty. 30-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, usiłowania włamania i kradzieży tablicy rejestracyjnej.

Przez chęć zemsty na członku rodziny może trafić na 10 lat do więzienia.