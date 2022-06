Do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem doszło w okolicy miejscowości Dachowa pod Poznaniem. Ranne zostały dwie osoby podróżujące autem. Niestety jedna z nich zmarła - to 77-latek, który prowadził pojazd.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło ok. godz. 10.30. Jak mówił dyżurny wielkopolskich strażaków, w okolicy miejscowości Dachowa samochód osobowy zderzył się z pociągiem.



Dwie osoby, które jechały samochodem zostały zabrane przez pogotowie do szpitala - powiedział. Dyżurny zaznaczył, że pasażerom pociągu relacji Poznań - Odolanów nic się nie stało.



Do szpitala trafił 77-letni kierowca auta i pasażerka samochodu. Po południu kom. Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji powiedział, że przewieziony do szpitala po wypadku 77-letni kierowca auta zmarł.



Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe.



Wypadek został objęty prokuratorskim śledztwem.