​Ponad 170 tys. zł stracił mieszkaniec powiatu obornickiego oszukany metodą na pracownika banku. Oszust przekonał go, że chroni jego pieniądze. Policja ostrzega apeluje o ostrożność.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Obornikach (woj. wielkopolskie), do mieszkańca powiatu obornickiego zadzwonił nieznany mężczyzna podając się za pracownika banku.

"Konsultant" poinformował go, że środki zgromadzone na jego rachunku bankowym są zagrożone.

"Mężczyzna, będąc przekonanym, że chroni swoje oszczędności przed przestępcami, wykonał przelewy na podane konta przez rzekomego pracownika banku. W ten sposób mężczyzna stracił ponad 170 tys. zł" - podała policja.

Policjanci ostrzegają przed oszustami

Funkcjonariusze apelują, by zastanowić się, czy to może być potencjalne oszustwo, gdy proszeni jesteśmy, np. o wykonanie transakcji z naszego rachunku bankowego, przekazanie danych służących do logowania na konto, czy też wygenerowania kodów BLIK.

"Starajmy się zweryfikować tożsamość osoby, która do nas dzwoni, albo kontaktuje się z nami w inny sposób, np. poprzez komunikator internetowy, SMS czy pocztę elektroniczną. Warto zastanowić się i dokładnie wszystko sprawdzić przed wykonaniem czynności zleconej nam przez głos w słuchawce, aby nie stracić swoich oszczędności" - przypomina policja.