Zajęcia z edukacji seksualnej będą prowadzone w tym roku w poznańskich szkołach. Poprowadzą je specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Urzędnicy pracują obecnie nad finalną wersją porozumienia między miastem a uczelniami.

/ Shutterstock

W 2019 roku miejska radna Marta Mazurek zaproponowała poprawkę budżetową, po której przeznaczono 50 tys. zł na wykształcenie dwadzieściorga nauczycieli i nauczycielek poznańskich szkół, by mogli prowadzić dodatkowe zajęcia z edukacji seksualnej. Z powodu pandemii nie zostały one wówczas wdrożone, także w roku 2022, mimo że szkoły zaczęły funkcjonować normalnie.

W budżecie miasta 2023 rok na ten cel zaplanowano 100 tys. zł. Poznański magistrat informuje, że obecnie trwają prace nad porozumieniem z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. To specjaliści z tych dwóch uczelni mają prowadzić zajęcia w szkołach.

Zajęcia z edukacji seksualnej będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Psychologii i Kognitywistki UAM oraz Uniwersytetu Medycznego. Wspólny program został już przygotowany przez WPiK UAM oraz Uniwersytet Medyczny i przekazany do Wydziału Oświaty. W ramach ustawowego odpisu na dokształcenie, nauczyciele mogą wnioskować do dyrektorów szkół o wsparcie finansowe w związku z udziałem w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego - informują poznańscy urzędnicy.

Hanna Janowicz z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta zaznacza, że zajęcia mają być dobrowolne, a zgodę na udział dziecka będą musieli wyrazić rodzice. Na tych zajęciach nie będzie seksualizacji dzieci. To będą lekcje skierowane do uczniów klas siódmych i ósmych, czyli do młodzieży ze szkół podstawowych. Będą to zajęcia, podczas których uczniowie dowiedzą się więcej o swojej seksualności, ale też o zagrożeniach, jakie mogą spotkać młodego człowieka wkraczającego w tę sferę życia - tłumaczy Janowicz. Przed rozpoczęciem zajęć odbędą się również spotkania z rodzicami dzieci.

W sumie z edukacji seksualnej będzie mogło skorzystać 30 grup uczniów.