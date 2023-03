Policja prowadzi dochodzenie ws. podejrzenia znęcania się nad psem. Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt Help Animals zostało zawiadomione, że na terenie jednego z domów we wsi koło Kalisza znajduje się czteroletnia suczka labradora, która w wyniku skrajnego zaniedbania nie ma już siły samodzielnie poruszać się.

/ Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt Help Animals / Facebook

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zobaczyliśmy wychudzone zwierzę. To był dramatyczny obraz. Labradorka była smutna i wycieńczona. Nie miała siły, by samodzielnie opuścić boks. Odebraliśmy ją stamtąd w asyście policji – powiedziała Anna Małecka ze stowarzyszenia Help Animals.

Podczas przeprowadzonego wywiadu okazało się, że małżeństwo zakupiło psa dla swojego dziecka. Niestety para rozwiodła się a kobieta wraz z dzieckiem wyprowadziła się do innego miejsca, pozostawiając psa.

Suczka trafiła do kojca przy domu i jakby zapomniano o niej, że tam jest. Nie była karmiona. Samotność była dla niej najgorszą karą. Te psy z natury są bardzo wrażliwe, przywiązane do rodziny i nie można ich zostawiać w samotności, bo bardzo źle ją znoszą – powiedziała aktywistka Help Animals.

O sprawie zawiadomiono policję, która wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzęciem.