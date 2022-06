Kolejowa obwodnica Poznania za kilka lat ma zrewolucjonizować poruszanie się po stolicy Wielkopolski i przyległych gminach. Wszystko dzięki budowie 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, rozmieszczonych wzdłuż północnej, kolejowej i towarowej obwodnicy miasta. Podpisano właśnie umowę na dofinansowanie inwestycji.

/ poznan.pl / Materiały prasowe

Poznań otrzyma blisko 6,3 mln zł unijnego dofinansowania na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Będą one rozmieszczone wzdłuż północnej, kolejowej obwodnicy Poznania, w sąsiedztwie nowo projektowanych osobowych przystanków kolejowych.

Chodzi o następujące lokalizacje: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Poznań Suchy Las, Swarzędz Nowa Wieś.

Przystanki kolejowe ma wybudować PKP PLK.

6 czerwca podpisano umowę w sprawie unijnego dofinansowania inwestycji.

To ważna decyzja dla podniesienia oferty obsługi transportowej mieszkańców północnej i wschodniej części Poznania oraz sąsiednich gmin, to także dodatkowa szansa, by nie wjeżdżać do miasta samochodem i nie generować korków - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta.

Budowa kolejowej obwodnicy Poznania to kolejny projekt, który pozwoli postawić na zeroemisyjny transport w tym regionie. Miasto realizuje go w partnerstwie z gminami Swarzędz, Suchy Las, Czerwonak oraz powiatem poznańskim.