A to ci znalezisko! Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odnaleziono ciekawy mebel. To biurko z lat 40. ubiegłego stulecia, które zostało wykonane na specjalne zamówienie. Znajdowało się w wilhelmowskim zamku cesarskim, który w czasie wojny przebudowano na siedzibę Adolfa Hitlera. Ten nigdy do Poznania nie zajechał, ale Poznań jest pełen takich właśnie świadków historii.

/ Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM Biurko z lat czterdziestych ubiegłego stulecia wykonane na specjalne zamówienie Trzeciej Rzeszy znaleziono w jednym z gmachów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mebel oryginalnie znajdował się w Zamku Cesarskim w Poznaniu, który podczas wojny został przebudowany na siedzibę Adolfa Hitlera. Stół z historycznego wyposażenia Zamku Cesarskiego w Poznaniu odnaleziono wśród mebli z zasobów dawnego Collegium Iuridicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiosną bieżącego roku prof. Tomasz Nieborak zaproponował mu odwiedzenie wnętrza dawnego Collegium Iuridicum przy ul. Św. Marcin, w celu ewentualnego wybrania mebli dla potrzeb przyszłej siedziby Instytutu. Była to odpowiedź na podjętą przez IHS akcję "ratujmy nasz dizajn", polegającą na zabezpieczeniu i dalszym wykorzystywaniu ciekawych sprzętów i przedmiotów, które nadal znajdują się w Uniwersytecie, a jednocześnie są doskonałymi przykładami polskiego wzornictwa XX wieku. W dawnym gabinecie pracowników Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych prof. Piotr Korduba rozpoznał monumentalny stół jako zapewne pochodzący z dawnego wyposażenia Zamku Cesarskiego. Jego forma oraz dekoracja nawiązują do wystroju i wyposażenia Zamku z czasów jego przebudowy w pierwszej poł. lat 40 XX wieku. Porównanie tego mebla z zachowanymi w zamku meblami, a także z archiwalnymi fotografiami nieistniejących już pomieszczeń przechowywanymi w Archiwum Państwowym w Poznaniu, nie pozostawiało wątpliwości dotyczących pochodzenia sprzętu - wspomina prof. Piotr Korduba. / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM Przypuszczenia naukowca z UAM potwierdził historyk sztuki Janusz Pazder, konsultant CK Zamek ds. Konserwatorskich. Wskazał także na archiwalny projekt stołu, którego kopia znajduje się w CK Zamek, a oryginał jest przechowywany w Architekturmuseum der Technische Universität Berlin. Wiemy, że projekt mebla sporządzono 8 września 1942 r. w biurze projektowym Franza Böhmera. Został zapewne wykonany w którymś z warsztatów meblowych Kraju Warty i zalicza się do najbardziej okazałych sprzętów jakie do dziś przetrwały z tamtego czasu - podkreśla prof. Piotr Korduba i wyjaśnia, że Franz Böhmer był odpowiedzialny za przebudowę cesarskiego zamku na siedzibę Adolfa Hitlera, w której ten ostatni nigdy zresztą nie był. Böhmer otrzymując zlecenie na przebudowę zamku miał ledwie 32 lata i dostał je wprost od słynnego architekta Alberta Speera. Decyzją Rektorki UAM, prof. Bogumiły Kaniewskiej, mebel powróci do Centrum Kultury Zamek. Akt darowizny przekazano 5 grudnia 2024 r. To dobra praktyka: dawny mebel, który wskutek dziejowych zawirowań znalazł się w innym miejscu niż to, z którego pochodził, wraca - cieszy się prof. Piotr Korduba, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM. / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM Zobacz również: Duża akcja policji w Wielkopolsce. Laboratorium narkotyków w prywatnym domu

