Dwie osoby w wieku ok. 25 lat trafiły do szpitala po tym, jak w budynku przy ul. Bogusławskiego w Poznaniu miało dojść do wycieku gazu. Przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM Zgłoszenie dotyczyło wycieku gazu w mieszkaniu. Ewakuowaliśmy stamtąd dwie nieprzytomne osoby; jedna z nich wymagała reanimacji. Obie osoby zostały zabrane do szpitala - powiedział dyżurny wielkopolskich strażaków. Jak dodał, zgłoszenie wpłynęło ok. południa.

Osoby poszkodowane to kobieta i mężczyzna w wieku ok. 25 lat. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW. Zobacz również: ​Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na piknik jubileuszowy RMF 24