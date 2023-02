Wojewoda wielkopolski unieważnił tzw. uchwałę krajobrazową Rady Miasta Poznania. Głos w tej sprawie zabrał poznański ratusz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O unieważnieniu uchwały krajobrazowej Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia tego roku, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej. W sprawie jego decyzje głos zabrał poznański ratusz.

Jak wojewoda uzasadnił swoją decyzję?

W pełni popieram konieczność uregulowania zasad i warunków sytuowania elementów reklamowych na terenie Poznania. Zagwarantowanie ładu przestrzennego jest niezwykle ważne dla miasta, które jest przecież jednym z najważniejszych miast na mapie Polski - powiedział wojewoda Michał Zieliński. Jak podkreślił, "najistotniejsza jest warstwa formalno-prawna tego aktu, w którym pomimo tak długiego czasu procedowania nad uchwałą, władze miasta nie ustrzegły się istotnych błędów, wymuszających takie a nie inne rozstrzygnięcie".

Wojewoda zaznaczył, że unieważnienie uchwały wynikło z trzech istotnych naruszeń prawa.

Pierwszym z nich - jak informuje urząd wojewódzki - jest nieprzekazanie nieuwzględnionej przez prezydenta uwagi radzie miasta. Jedna z firm złożyła uwagę dotyczącą pojęcia muralu reklamowego i dopuszczenia sytuowania reklam na płaskich dachach budynków, prześwitach i w bramach. Na skutek częściowego uwzględnienia uwagi doprecyzowano jedynie zapisy uchwały poprzez definiowanie pojęcia muralu reklamowego.

Pomimo informacji, według której uwaga została w całości uwzględniona, to do treści uchwały nie wprowadzono uregulowań określających warunki i zasady sytuowania reklam na płaskich dachach budynków i w bramach - podkreśla wojewoda.

Jak podkreśla urząd, w przypadku występowania tzw. krzyżowania się kryteriów nie sposób ustalić, który z nośników będzie wymagał usunięcia bądź dostosowania.

Ten przepis budzi wątpliwości co do przyszłego, praktycznego zastosowania uchwały. W przestrzeni miejskiej wskazane warunki zazwyczaj nie będą występowały rozłącznie, stąd też uchwała powinna w sposób jednoznaczny i wyczerpujący określać, które obiekty - w przypadku kwalifikowania się jednocześnie do dwóch lub trzech z opisanych sytuacji - będą wymagały dostosowania - dodaje wojewoda.

Co na to prezydent Poznania?

Urząd miasta odniósł się do dzisiejszej decyzji wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego w sprawie unieważnienia uchwały krajobrazowej. Zdaniem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, decyzja wojewody jest triumfem nielegalnych reklam, co zrównuje je z tymi ustawianymi zgodnie z przepisami. Ponadto, zdaniem prezydenta miasta - w sprawie podjęcia decyzji o unieważnieniu uchwały krajobrazowej - wojewoda mógł być naciskany przez polityków i radnych.

Mamy radnych, którzy robią wszystko, by te nielegalne reklamy cały czas były obecne, jak np. radna Strzelecka, która przyznaje, że wywiera wpływ na wojewodę, by reklamy dalej działały. Mam nadzieję, że organy ścigania takie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne przyjrzą się, jakie były motywy polityków, którzy zaangażowali się w proces wdrożenia tej uchwały w życie - powiedział Jacek Jaśkowiak.

Prezydent Poznania dodał, że chce by organy ścigania sprawdziły, którzy politycy zabiegający o unieważnienie uchwały, sami korzystali z nielegalnych nośników reklamowych w mieście. Jacek Jaśkowiak zapowiedział też odwołanie się do sądu od decyzji wojewody.

Jesteśmy przez to stratni. Jeśli okaże się, że rozstrzygnięcie wojewody jest bezzasadne i on przegra, to będziemy się domagać odszkodowania. Dla mnie to jest triumf tych nielegalnych reklam, prowadzonych przez takie a nie inne podmioty nad państwem z tektury, które w ogóle nie działa. To jest doprowadzenie tego państwa do upadku - dodał Jaśkowiak.

O poznańskiej uchwale krajobrazowej

Poznańska uchwała krajobrazowa - określająca zasady i warunki sytuowania urządzeń oraz tablic reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń - została przyjęta przez miejskich radnych 24 stycznia tego roku.

Dokument zakłada podział Poznania na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmujący centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna. Kolejny to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe.

Dokument wyróżnia także obszar przyrodniczy.

Według uchwały największe nośniki reklamowe - billboardy - w maksymalnym rozmiarze (18 m2) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice - wzdłuż głównych dróg przyspieszonego ruchu. W dokumencie ograniczono również sytuowanie reklam wielkoformatowych na budynkach. Można je instalować jedynie na elewacjach obiektów w obszarze zurbanizowanym, tam gdzie regulacje dotyczące reklam są mniej restrykcyjne.

Tablice i urządzenia reklamowe w formie słupów reklamowych, citylightów oraz pylonów reklamowych dopuszczono we wszystkich obszarach, ale z ograniczeniami. Uporządkowano również kwestie dotyczące szyldów, czy ogrodzeń.