27 tys. zł będzie musiał zapłacić właściciel reklamy umieszczonej na jednym z budynków przy ul. Zwierzynieckiej 22 w Krakowie. Został on ukarany za naruszenie uchwały krajobrazowej przez władze miasta i odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO podtrzymało jednak decyzję krakowskiego urzędu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To pierwsze odwołanie od decyzji prezydenta Krakowa rozpoznane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. SKO potwierdziło zasadność nałożenia kary finansowej i prawidłowość działań urzędników w tym zakresie - poinformował Urząd Miasta Krakowa.

Kara za 16 dni reklamy

Właściciel reklamy o powierzchni 146,4 m2 umieszczonej na budynku przy ul. Zwierzynieckiej 22 będzie musiał zapłacić miastu blisko 27 tys. zł za niezgodność z przepisami uchwały krajobrazowej. Kara jest naliczona za okres od 13 czerwca do 29 czerwca 2022 r. Decyzja prezydenta Krakowa w tej sprawie została wydana 2 sierpnia.

Właściciel reklamy, zgodnie z przysługującym mu prawem, złożył odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. SKO podtrzymało decyzję organu działającego w imieniu prezydenta Krakowa, w kwestii wysokości opłaty, oraz zasadności wymierzenia kary i właściwego toku postępowania, zmieniając jedynie termin jej uiszczenia - na okres 30 dni od daty uzyskania przez tę decyzję statusu ostateczności - podaje krakowski urząd miasta.

Od kiedy obowiązuje krakowska uchwała krajobrazowa?

Uchwała krajobrazowa weszła w życie 1 lipca 2020 r. Od tego momentu badana była zgodność tablic i urządzeń reklamowych z nowymi przepisami. Do 1 lipca 2022 r. uchwała dawała czas na dostosowanie istniejących reklam do obecnych zasad.

W związku z tym, do tego czasu postępowania miały głównie charakter informujący i przypominający, gdyż większość reklam lub urządzeń reklamowych powstała przed 1 lipca 2020 r. Od 1 lipca 2022 r. przepisy uchwały w całości obowiązują w odniesieniu do wszystkich reklam, niezależnie od tego czy powstały przed czy po 1 lipca 2020 - podaje urząd.

W związku z obowiązywaniem uchwały krajobrazowej w Krakowie zniknęły setki reklam. Znacząca część została niezwłocznie usunięta już wobec wejścia w życie przepisów, a część po otrzymaniu pism informacyjnych, e-maili lub po kontakcie telefonicznym z właścicielami reklam.

Toczy się blisko 700 spraw

Jak podaje krakowski magistrat, obecnie w toku jest blisko 700 spraw - są to czynności wyjaśniające i postępowania w sprawie ukarania dotyczące tablic i urządzeń reklamowych.

Zdecydowana większość z tej liczby to czynności wyjaśniające, które najczęściej okazują się skuteczne i w takiej sytuacji nie jest wszczynane postępowanie. Tylko w małej części przypadków dochodzi do wszczęcia postępowania zmierzającego do ukarania. Na bieżąco udzielana jest też informacja telefoniczna i e-mailowa - informuje Urząd Miasta Krakowa.

Ilu przedsiębiorców ukarano?

Do 12 października wydano 8 decyzji o nałożeniu kary, łącznie na kwotę 524 974,1 zł.

7 kolejnych postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmioty, które umieściły reklamę niezgodną z uchwałą, jest w toku.