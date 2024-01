38-letni mieszkaniec gminy Sompolno ( Wielkopolskie) włamał się do pokoju swojej matki i ukradł z niego trzy butelki z alkoholem oraz kluczyki do auta. Za przestępstwo to, grozi mu do 10 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 38-letni mieszkaniec gminy Sompolno ( Wielkopolskie) za wszelką cenę chciał spróbować 30-letniej wódki pochodzącej z czasów PRL. Problem w tym, że alkohol znajdował się w domu za zamkniętymi drzwiami, do których klucz miała tylko jego matka. Mężczyzna pod jej nieobecność postanowił włamać się do pokoju i ukraść trzy butelki trunku rodem z PRL-u. Poza tym zabrał również kluczyki od samochodu. Przed powrotem matki mężczyzna zatarł wszystkie ślady. Kluczyki odłożył na miejsce, a drzwi osadził z powrotem na zawiasach. W pomieszczeniu brakowało tylko trzech 0,5 litrowych butelek z alkoholem. Tyle wystarczyło, by 38-latek mógł usłyszeć prokuratorski zarzut dokonania kradzieży z włamaniem. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat więzienia. Zobacz również: "Ciche dzwonki" w poznańskich szkołach. Placówki mogą starać się o dopłaty

Pomoc przyszła w ostatniej chwili. 62-latek wpadł do zimnej wody

Napad na Krańcowej. Policja szuka sprawcy