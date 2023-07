Poznań planuje poszerzyć ofertę ścieżek rowerowych. Miasto w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określiło plany rozwoju infrastruktury rowerowej.

/ poznan.pl / Materiały prasowe

W ramach nowych planów rozbudowane mają zostać istniejące już odcinki, między innymi wzdłuż terenów kolejowych, ale również ważne szlaki turystyczne, jak np. Wartostrada czy trasa jezior.

Wyznaczona zostanie trasa biegnąca w sąsiedztwie linii kolejowej nr 3 (relacja Warszawa Zachodnia-Kunowice). Dzięki temu możliwy będzie przejazd rowerem po trasie od Antoninka, przez Poznań-Wschód, Poznań-Garbary do Dworca Głównego i dalej przez Górczyn do Junikowa.

Częściowo realizowana już trasa jezior umożliwi przejazd od Jeziora Kierskiego do Jeziora Maltańskiego. Wartostrada i trasa wzdłuż torów kolejowych linii nr 3 - ze względu na możliwość realizacji bezkolizyjnego przebiegu w stosunku do ruchu samochodowego - mogą pełnić rolę autostrad rowerowych.

Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Poznania obowiązuje od 11 lipca. To dokument planistyczny obejmujący obszar całego miasta. Określa on ogólne wytyczne dotyczące tego, co i gdzie może powstać.