W piątek w Poznaniu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski spotkał się z dyrektorem EURO HPC (projekt europejski działający na rzecz rozwijania mocy obliczeniowej) Andersem Jensenem. Jak poinformowało ministerstwo w opublikowanym komunikacie, spotkanie było poświęcone realizacji strategicznych planów budowy największego komputera kwantowego opartego na pułapkach jonowych w Europie.

"W przyszłym tygodniu startuje budowa komputera kwantowego, który stanie w Poznaniu. Następny krok to krajowa polityka kwantowa, w której wpiszemy kierunki następnych inwestycji. To także wsparcie w budowie ekosystemu kwantowego - od rozwoju kompetencji po rozszerzanie zastosowań technologii przełomowych" - zapowiedział cytowany w komunikacie ministerstwa cyfryzacji wiceminister Standerski.

Dodał, że komputer kwantowy może doprowadzić do przełomów w wielu dziedzinach takich jak kryptografia, medycyna, chemia, badanie czy produkcja leków. Wiceminister zaznaczył, że "komputer kwantowy działa szybciej, potrzebuje mniej energii, więc to, na co potrzebujemy dzisiaj tygodnie czy miesiące, komputer kwantowy obliczy w minuty czy godziny".

Krajowi użytkownicy będą mogli połączyć się z poznańskim komputerem zdalnie przez działającą krajową sieć naukową PIONIER.