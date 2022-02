1 marca rusza kolejny sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego. W tym roku do dyspozycji będzie 8 nowych stref wypożyczeń i dodatkowych 87 jednośladów "bezstacyjnych".

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek, 1 marca rozpocznie się 11. sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego. W tym roku użytkownicy będą mieli do dyspozycji 8 kolejnych stref wypożyczeń i dodatkowych 87 jednośladów bezstacyjnych.



Dzięki lokalizacji nowych stref 4G, wzmocniona zostanie funkcja rekreacyjna roweru miejskiego. Użytkownicy będą mogli dojechać m. in. do takich miejsc, jak Strzeszynek czy Rusałka - informuje Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.



Podobnie jak w poprzednim sezonie, posiadacze karty PEKA z ważnym biletem okresowym będą mogli korzystać z bezpłatnych 30 minut podróży rowerem. Użytkownicy bez biletu okresowego za pierwsze 30 minut wypożyczenia zapłacą symboliczną złotówkę.



Na stronie urzędu miasta można sprawdzić nowe lokalizacje stref 4G Poznańskiego Roweru Miejskiego.