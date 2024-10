To najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce i jeden z najlepszych w Europie. W Poznaniu otwarto nową siedzibę laboratorium kryminalistycznego tamtejszej komendy wojewódzkiej. Od teraz ponad 70 specjalistów będzie pracowało w nowoczesnych warunkach, badając zebrane przez policję dowody.

/ Beniamin Piłat / RMF FM

To jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. W Poznaniu otwarto dziś nową siedzibę laboratorium kryminalistycznego tamtejszej komendy wojewódzkiej. To sześciokondygnacyjny budynek, w którym specjaliści badają zebrane przez śledczych dowody, wykorzystując nowoczesne techniki - mówi Marta Mróz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Biegli pracują w sześciu sekcjach. Mają wiedzę i doświadczenie. Nie zatrzymują sprawców i nie stawiają im zarzutów, ale są cichymi bohaterami wielu spraw. Dzięki ich zaangażowaniu i ich pracy udaje się rozwiązać wiele spraw - tłumaczy Marta Mróz.

Obecnie w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu zatrudnione są 73 osoby (58 policjantów i 15 pracowników cywilnych, z czego 37 osób posiada uprawnienia biegłego). Poznańskie laboratorium realizuje swoje zadania, wykonując rocznie około 7 tys. ekspertyz na rzecz woj. wielkopolskiego.

Przygotowywane tam są również portrety pamięciowe sprawców. Te - mimo powszechnego przekonania - nie są wykonywane ręcznie.

Jest to taka metoda kompozycji komputerowej i z setek elementów składowych twarzy, wykonujemy pewne zestawienia i taki portret wtedy powstaje - dość zbliżony do wizji świadka. Czasami wykonanie portretu trwa dwie godziny, czasami cztery. To wszystko zależy od świadka - tłumaczy komisarz Krzysztof Berg z pracowni antroposkopii.

W 2023 roku przebadano między innymi 7 tys. próbek narkotyków, 1,5 tys. próbek krwi na zawartość alkoholu (tysiąc sprawozdań), 11 tys. próbek DNA (1,4 tys. opinii). Wydano też 600 opinii mechanoskopijnych, w których przebadano 4,5 tys. pojazdów i elementów pojazdów.