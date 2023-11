Na tę wiadomość czekają nie tylko kierowcy. Jeszcze w tym roku planowane jest oddanie do użytku tunelu w Kobylnicy - poinformował starosta poznański Jan Grabkowski. Tunel usprawni ruch i skróci też czas dojazdu do Swarzędza i Pobiedzisk. Pierwsi przetestują go piesi.

Nowy tunel / Starostwo Powiatowe w Poznaniu / Na jezdni ułożone zostały już warstwy bitumiczne, zakończono roboty betonowe, wykonane zostały ściany szczelinowe i schody do stacji kolejowej. Zbudowano też wiadukt i kładkę dla pieszych na ulicy Dworcowej. Przejazd nowym tunelem powinien być możliwy jeszcze w tym roku - mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. - To bardzo usprawni ruch w Kobylnicy, skróci też czas przejazdu do Swarzędza i Pobiedzisk. Jestem przekonany, że kierowcy, rowerzyści i piesi bardzo szybko przyzwyczają się do nowych rozwiązań. Piesi będą mogli korzystać z tunelu już na przełomie listopada i grudnia. Wiąże się to z całkowitą likwidacją starego przejazdu i przejścia przez tory. / Starostwo Powiatowe w Poznaniu / / Starostwo Powiatowe w Poznaniu / / Starostwo Powiatowe w Poznaniu / Budowa 70-metrowego tunelu pod torami kolejowymi, połączona z przebudową około 500 metrów dróg dojazdowych, pochłonie 50 mln zł. Inwestycja była możliwa dzięki współpracy powiatu poznańskiego, gminy Swarzędz i PKP. Jesteśmy jedną z największych gmin z ponad 50 tysiącami mieszkańców, musimy myśleć o ciągłej poprawie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców - twierdzi Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza. Do stworzenia kompleksowego układu komunikacyjnego konieczna jest przebudowa skrzyżowania ulicy Swarzędzkiej z drogą wojewódzką 194 (ulica Poznańska). Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, w ramach odrębnego projektu, prowadzi budowę ronda w tym miejscu. Zobacz również: Pożar na terenie stadniny koni w Wielkopolsce. W środku były zwierzęta

