40-latek, który miał do odbycia karę roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, a od kilku dni znajdował się w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą pod nadzorem policji, uciekł podczas badań. Trwa policyjna obława.

/ Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim / Policja

Mężczyzna miał do odbycia karę roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności za kradzieże z włamaniem. Przebywał w szpitalu pod nadzorem mundurowych, lecz we wtorek w godzinach popołudniowych wyskoczył przez okno z drugiego piętra budynku.

Po informacji, że 40-letni mężczyzna uciekł funkcjonariuszom, do Kostrzyna nad Odrą skierowano policyjne siły, by jak najszybciej go znaleźć. Lokalne media poinformowały, że zatrzymywane i kontrolowane są samochody, szczególnie na drogach wyjazdowych z miasta.

Policja na razie nie opublikowała jego wizerunku, ale zapewnia, że "poszukiwania są kontynuowane i prowadzone wieloobszarowo".