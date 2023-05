W Wiśle odbyło się dzisiaj wyjątkowe wydarzenie - 22. Bieg po Nowe Życie. To impreza, która promuje transplantacje. W sumie wystartowało 90 drużyn.

Bieg po Nowe Życie w Wiśle / Jacek Skóra / RMF FM

O godz. 15:00 w Wiśle wystartowała 22. edycja tego wydarzenia, w czasie którego osoby po transplantacjach, znane osobistości ze świata teatru, filmu, sportu i muzyki oraz lekarze i koordynatorzy transplantacyjni maszerowali z kijami do nordic walking, by o transplantologii zrobiło się głośno.

W sumie wystartowało 90 drużyn. W każdej były cztery osoby, w każdej była osoba, która dzięki przeszczepowi otrzymała nowe życie.

W Wiśle wszyscy dziś wygrali – wyniki nie były najważniejsze. Najważniejsze było to, że głośno pokazano, jak ważna jest idea dawstwa i transplantologia.

Jeden wynik jednak mówi bardzo wiele – najszybszą kobietą tego biegu- czy raczej marszu była kobieta po przeszczepie. Kilometr pokonała w czasie 3 minut i niespełna 55 sekund.

/ Jacek Skóra / RMF FM

W wydarzeniu wzięli również udział dziennikarze RMF FM oraz rmf24.pl.

Bieg po Nowe Życie Jacek Skóra / RMF FM

W tym roku do tradycyjnie trzyosobowych sztafet dołączyli też kolejni uczestnicy - uczniowie ze szkół województwa śląskiego. W kolejnych miesiącach szkoły, które się przyłączyły do wydarzenia i zostały ambasadorami polskiej transplantologii, odwiedzą osoby po transplantacjach, opowiedzą o tym, co przeszły, jak teraz żyją, powiedzą więcej o przeszczepieniach i dawstwie narządów - dodaje Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu.

W Polsce nadal część osób ze skrajną niewydolnością serca, wątroby, płuc czy nerek umiera tylko dlatego, bo w porę nie udaje się znaleźć dawców dla nich. Nie rozmawiamy z bliskimi o tym, czy w wypadku naszej nagłej śmierci lekarze mogą pobrać narządy do transplantacji, zbyt mała jest nadal wiedza co do możliwości uratowania życia bliskiej osoby poprzez oddanie jej swojej nerki czy fragmentu wątroby.

Nie mamy świadomości, że znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że na którymś etapie swojego życia będziemy potrzebowali transplantacji niż to, że będziemy po śmierci dawcami.

Przyczyną obaw jest najczęściej niewiedza, dlatego narodził się projekt Biegu po Nowe Życie, na początku skromnego teraz już dużego wydarzenia promującego transplantologię, przekazującego rzetelną wiedzę na temat tej dziedziny medycyny - podkreśla Arkadiusz Pilarz, dyrektor "Biegu po Nowe Życie".