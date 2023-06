Do tragicznych wydarzeń doszło w wielkopolskim Kaliszu. W Parku Miejskim do rzeki Prosna wpadł 13-letni chłopiec. Na pomoc dziecku rzuciła się matka. Niestety, kobieta utonęła.

Miejsce utonięcia w Parku Miejskim w Kaliszu przy rzece Prośnie / Tomasz Wojtasik / PAP

Do wypadku doszło w parku niedaleko kaliskiego teatru. Do przepływającej przez park Prosny wpadł 13-letni chłopiec. Na pomoc synowi ruszyła matka, która bez chwili wahania wskoczyła do rzeki.

Nagle usłyszałyśmy krzyk, obróciłyśmy się i zobaczyłyśmy, że mama wbiega do wody za tym chłopcem - mówili świadkowie w rozmowie z "Super Expressem".

Chłopiec zdołał o własnych siłach wyjść z rzeki, ale kobieta zniknęła pod wodą.

Na miejsce wezwano policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

Po ponadgodzinnej akcji strażacy znaleźli ciało kobiety.

Jak podaje "Super Express", to 42-letnia mieszkanka Kalisza.