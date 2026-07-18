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To jedyne takie miejsce w Polsce. Te rzeki przecinają się i płyną dalej, jakby się nie znały

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 18 lipca (17:45)

Dwie rzeki przecinają się pod kątem prostym, ale ich wody niemal w ogóle się nie mieszają – taki niezwykły fenomen hydrologiczny można zobaczyć w wielkopolskim Wągrowcu. Choć na pierwszy rzut oka zjawisko wygląda na dzieło natury, w rzeczywistości stoi za nim genialna inżynieria XIX-wiecznych zakonu cystersów. Poznaj historię jedynego takiego skrzyżowania rzek w Polsce, które od lat wprawia w osłupienie naukowców i przyciąga turystów z całej Europy.

To jedyne takie miejsce w Polsce. Te rzeki przecinają się i płyną dalej, jakby się nie znały
Skrzyżowanie Wełny i Nielby w Wągrowcu (foto: Mariusz S. Jurgielewicz) /Shutterstock
  • W Wągrowcu w Wielkopolsce dwie rzeki – Wełna i Nielba – przecinają się pod kątem prostym.
  • Ich wody niemal się nie mieszają, co jest unikatowym zjawiskiem hydrologicznym w Polsce i Europie.
  • Fenomen ten wynika z różnic fizykochemicznych obu rzek.
  • Skrzyżowanie to jest efektem XIX-wiecznych prac melioracyjnych cystersów, którzy zmienili bieg Nielby, by chronić Wągrowiec przed powodziami.
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Skrzyżowanie Wełny i Nielby to zjawisko unikatowe nie tylko w skali kraju, ale i całej Europy. W przeciwieństwie do dobrze znanej bifurkacji, czyli rozdzielenia jednej rzeki na dwa ramiona, w Wągrowcu mamy do czynienia z przeciwnym przypadkiem – dwie niezależne rzeki krzyżują się ze sobą, a ich wody niemal się nie mieszają. Rzeki przecinają się pod kątem prostym, tworząc efektowny, hydrologiczny krzyż.

Ciekawostką jest fakt, że w miejscu przecięcia nie powstają wiry, a wody obu rzek płyną dalej własnymi korytami. To niezwykle rzadkie zjawisko, które fascynuje naukowców. Mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się, iż wody muszą się wymieszać, większość z nich zachowuje swój pierwotny bieg. Za ten efekt odpowiadają różnice w cechach fizykochemicznych obu cieków wodnych, takich jak temperatura, natlenienie, pH oraz obecność rozpuszczonych związków chemicznych, w tym azotu i fosforu.

Inżynieryjne dzieło sprzed niemal dwóch wieków

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to nie natura, lecz człowiek stoi za powstaniem tego niezwykłego skrzyżowania rzek.

Prace melioracyjne, które doprowadziły do powstania skrzyżowania rzek, zostały przeprowadzone przez cystersów – zakonników zarządzających tymi terenami w XIX wieku. Ich działania nie tylko zapobiegły powodziom, ale także pozwoliły na efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi, co miało ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki.

Projekt przebudowy hydrologicznej przygotował Adalbert Schulemann z Bydgoszczy. Dotychczasowy bieg Nielby został zmieniony tak, aby jej ujście znalazło się dokładnie w miejscu rozdzielania się Wełny. Dzięki temu rozwiązaniu, podczas wysokich stanów wody, miasto miało być chronione przed zalewaniem. Dodatkowo, utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w Wełnie umożliwiało funkcjonowanie lokalnego młyna wodnego, stanowiącego ważny element gospodarczy regionu.

Mimo że skrzyżowanie powstało dzięki działalności człowieka, jego wyjątkowość i rzadkość sprawiają, że Wągrowiec zyskał międzynarodową sławę w środowisku hydrologów. W Europie można znaleźć zaledwie kilka podobnych miejsc, jednak to właśnie w Wielkopolsce znajduje się jedno z najbardziej efektownych i najlepiej zachowanych.

Źródło: RMF24
Tagi: rzeka

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