​Za nami sto lat, a przed nami kolejne stulecia! - mówią pracownicy Teatru Nowego w Poznaniu, którzy przygotowują się do jubileuszowych obchodów. W ten weekend swoją premierę będzie miał spektakl "Sen nocy letniej" w nowej, niespotykanej dotąd interpretacji.

Teatr Nowy w Poznaniu / Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

Teatr Nowy w Poznaniu szykuje się do obchodów swojego stulecia. W ten weekend premierę będzie miał spektakl "Sen nocy letniej" Williama Szekspira w reżyserii Jana Klaty. Sztuka, która budzi do rozmowy i do przemyśleń - tak mówi o niej Rafał Michalczuk z Teatru Nowego w Poznaniu.

To zupełnie odwrócony Szekspir. Odchodzimy od granego od lat "Snu nocy letniej" w odsłonie rodem z "High School Musical". Pokazujemy to w inny sposób. Jak mówi sam reżyser, Jan Klata, "Szekspir zawsze był perwersyjny" - wyjaśnia w rozmowie z RMF FM Rafał Michalczuk z Teatru Nowego w Poznaniu.

Spektakl na stulecie to nie jedyne wydarzenie przygotowane przez Teatr Nowy w Poznaniu. Mamy wystawę na temat tego miejsca, legend, postaci. Specjalne wydawnictwo, 3 tomy legend, opowieści. Myślę, że warto nas śledzić, bo ten teatr zawsze był ciekawy, a teraz ciekawy na pewno też będzie - dodaje Michalczuk.

Premierowe spektakle "Snu Nocy Letniej" w poznańskim Teatrze Nowym zaplanowano na weekend 15-17 września.