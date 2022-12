To gratka dla miłośników historii stolicy Wielkopolski i tych wszystkich, którzy w niebanalny sposób chcą ozdobić swój dom lub mieszkanie. Poznański Zarząd Dróg Miejskich ogłosił konkurs, w którym zdobyć można kilkadziesiąt starych, emaliowanych tablic z nazwami ulic.

Tablice z nazwami ulic, które można zdobyć w konkursie / ZDM Poznań /

Agata Kaniewska - rzeczniczka prasowa poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich - podkreśla, że wśród ulic opisanych na rozdawanych w konkursie tablicach są też takie, których próżno szukać na współczesnych mapach miasta. Zabawa potrwa do 30 grudnia.

W pierwszej turze konkursu (będzie ich w sumie siedem) można wygrać tablice z ulicami z Ławicy: Misia Uszatka, Jasia i Małgosi oraz Smoka Wawelskiego.

Co należy zrobić, by wziąć udział w konkursie? Uczestnik powinien wybrać sobie jedną z prezentowanych w danej turze zabawy tablic i w kreatywny sposób opisać pod potem konkrusowym prowadzącą do niej trasę ze wskazanego przez organizatorów miejsca w granicach Poznania. W pierwszej turze punkt startowy to pętla tramwajowa Junikowo.

Nagradzani będą autorzy tych komentarzy, które otrzymają najwięcej pozytywnych reakcji.