Od środy 16 marca uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy będą mogli otrzymać w Polsce numer PESEL i utworzyć profil zaufany, pomocny w załatwieniu spraw urzędowych. Miasta uruchamiają specjalne punkty obsługi. Poniżej znajdziesz ich adres i godziny otwarcia.

Gdzie można uzyskać numer PESEL?

POZNAŃ

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Karola Libelta 16/20

Jeśli wiesz, że Poznań będzie miastem, w którym pozostaniesz na dłuższy czas, to wyrób PESEL właśnie tutaj. Jeżeli natomiast jesteś tu tylko przez kilka dni i chcesz jechać dalej, PESEL wyrobisz w swoim docelowym mieście.

Kolejne kroki to:

Umów wizytę w urzędzie przez internet na stronie www.poznan.pl (na górze strony na żółtym pasku jest przycisk "Umów wizytę w UMP"). Wejdź w tę zakładkę, następnie wybierz PESEL i postępuj zgodnie z pojawiającymi się informacjami. Będziesz musiał podać adres mailowy (może być ukraiński) oraz datę urodzenia, następnie wybierz dogodny dla Ciebie termin i godzinę.Na podany adres mailowy otrzymasz potwierdzenie rezerwacji wizyty wraz z jej numerem.

SYSTEM REZERWACJI JEST DOSTĘPNY TAKŻE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM.

Ważne - dla każdej dorosłej osoby należy zrobić oddzielną rezerwację (na jednej rezerwacji dorosły może zrobić także PESEL dla dwójki dzieci, jeśli jest ich więcej, trzeba zrobić więcej rezerwacji). Prosimy nie rezerwować więcej wizyt niż faktycznie potrzebujesz, bo w ten sposób utrudniasz Twoim rodakom możliwość otrzymania numeru PESEL.

Zrób zdjęcie - takie jak do paszportu. Jeśli dokonałeś już rezerwacji, to z jej numerem udaj się do jednego z trzech poniższych fotografów (znajdują się oni obok urzędu, więc znajdziesz ich bez problemu):

Foto Cieślak, adres ul. Libelta 14

Foto Libelta, adres ul. Libelta 22

Foto Ablarte, adres ul. Ratajczaka 44

Foto-Eldra, pl. Ratajskiego 4A.

U tych fotografów zdjęcie jest bezpłatne pod warunkiem, że masz numer rezerwacji w urzędzie (ten, który otrzymałeś mailem). Do zrobienia zdjęcia może być kolejka, więc nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Zdjęcie możesz zrobić wcześniej niż w dniu wizyty, ważne żebyś miał już numer rezerwacji, który otrzymałeś mailem.

Przyjdź do urzędu w dniu umówionej wizyty. Przed wejściem do budynku wypełnij wniosek o numer PESEL (w namiotach przed urzędem znajdziesz je bez problemu). Dokumenty są w języku polskim i ukraińskim oraz polskim i rosyjskim. Oczywiście wniosek możesz wypełnić wcześniej i przyjść już z wypełnionym. Ważne żebyś nie wypełniał go cyrylicą. Jeśli będziesz miał kłopot z wypełnieniem wniosku, pomożemy Ci to zrobić.

Zabierz do urzędu:

paszport, paszport wewnętrzny lub dowód osobisty, albo inny dokument ze zdjęciem, w przypadku dzieci może to być akt urodzenia. Dokumentów tych nie musisz tłumaczyć. Jeśli nie masz żadnego dokumentu, powiedz o tym urzędnikowi podczas obsługi.

zdjęcie, które zrobiłeś wcześniej u fotografa,

telefon (musi być z polskim numerem telefonu),

numer rezerwacji, który dostałeś mailem.



Wejdź do budynku urzędu 10 minut przed umówioną wizytą, dalej postępuj według wskazówek pracowników i wolontariuszy.Podczas obsługi przy okienku wprowadzimy Twoje dane do Centralnego systemu elektronicznego, pobierzemy odciski palców (dzieciom do 12 roku życia nie pobieramy odcisków), zeskanujemy zrobione wcześniej zdjęcie.

Otrzymasz:

Numer PESEL,

Elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość, dostępny w Twoim telefonie, którym będziesz mógł się wylegitymować we wszystkich urzędach, szkołach, u lekarza itd.

Podpis elektroniczny (Profil Zaufany) - dzięki któremu będziesz mógł elektronicznie składać wnioski w polskich urzędach (np. o pomoc finansową).



KONIN



Wydział Spraw Obywatelskich, plac Wolności 1.



PIŁA

Uchodźcy mogą się zgłaszać do punktu zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 8.