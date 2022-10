W sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej w Murowanej Goślinie (Wielkopolskie) wypowiedzą się w niedzielę w referendum mieszkańcy gminy. Aby referendum w obu kwestiach było ważne, udział w głosowaniu musi wziąć blisko 5 tys. osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Burmistrz podpoznańskiej Murowanej Gośliny Dariusz U. od początku roku przebywa w areszcie. Poprzednie, przeprowadzone w sierpniu 2021 r., referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej w Murowanej Goślinie było nieważne. Do urn poszło zbyt mało osób.



Zgodnie z informacjami komisarza wyborczego liczba kart ważnych oddanych w wyborach burmistrza Murowanej Gośliny w październiku 2018 r. wyniosła 8 153, w wyborach rady miejskiej oddano 8 152 ważne karty. Zatem referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady przed upływem kadencji będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż 4 892 osoby.



Głosowanie odbywa się w 12 obwodach głosowania. Lokale wyborcze otwarte są od godz. 7.00 do 21.00.



11 stycznia na polecenie prokuratury funkcjonariusze CBA zatrzymali burmistrza i sześć innych osób, w tym dwóch przedsiębiorców, córkę burmistrza i pracowników samorządowych z Murowanej Gośliny. Sprawa dotyczy nieprawidłowości, do jakich miało dojść w latach 2019-2021 w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Samorządowiec po zatrzymaniu usłyszał 12 zarzutów, głównie korupcyjnych. W kolejnych miesiącach doszły kolejne zarzuty.



Dariusz U. jest burmistrzem Murowanej Gośliny od 2014 r. W wyborach samorządowych w 2018 r. zdobył prawie 57 proc. głosów, a jego komitet wyborczy do rady miasta Murowana Goślina poparło ponad 46 proc. głosujących. Kandydaci startujący z komitetu burmistrza uzyskali 12 z 15 mandatów w radzie.