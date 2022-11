Nietypowa lekcja historii Polski, bo w hip-hopowym wykonaniu podbija internet. Dawid Stroiński, występujący pod pseudonimem Stryju nagrał płytę, która jest blisko 45-minutowym streszczeniem dziejów państwa polskiego. Jak mówi sam autor praca nad płytą trwała dwa lata.

Dawid 'Stryju' Stroiński, autor płyty "Historia Polski" / Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

Nauka poprzez...słuchanie utworów hip-hopowych. To niecodzienny pomysł pilskiego rapera, Dawida Stroińskiego, występującego pod pseudonimem Stryju. Artysta nagrał płytę, w które streszcza historię państwa Polskiego. Jak zaznacza w rozmowie z naszym reporterem Beniaminem Piłatem, pomysł na płytę zrodził się po rozmowie z jednym z nauczycieli historii, który poskarżył się na system edukacji i brak możliwości zachęcenia młodzieży do nauki historii.

Zaczęło się od nauczyciela historii

Znajomy nauczyciel uskarżał mi się na podstawę programową - mówi Stryju. W mojej głowie pojawiła się wtedy myśl, by stworzyć alternatywne materiały. Już teraz dostaję sygnały o tym, że nauczyciele będą wykorzystywali to na swoich lekcjach. To bardzo cieszy - dodaje Dawid Stroiński.

Prace nad samym tekstem trwały dwa lata. Raper wspierał się literaturą historyczną, z której czerpał wiedzę potrzebną do napisania tekstu. Premiera ponad 40-minutowego utworu, będącego jednocześnie złożoną w całość wersją płyty, miała miejsce 11 listopada bieżącego roku.

O czym jest płyta?

Płyta składa się z utworów, które nawiązują bezpośrednio do zarówno tych najważniejszych wydarzeń historii Polski, jak i mniej znanych faktów. Jest chrzest Polski, jest bitwa pod Grunwaldem, ale też hołdy - ruski i pruski - oraz daty wybuchów dwóch wielkich wojen - wyjaśnia Stryju.

Ponad 100 tysięcy odtworzeń

Nagranie opublikowane w serwisie YouTube ma już ponad 100 tysięcy wyświetleń, a ich liczba stale rośnie. Grafiki do utworów przygotował TrashingMadPL. Przez kilkanaście godzin dziennie potrafił tworzyć mapy i portrety postaci, które wyświetlają się w tym utworze - wyjaśnia Dawid "Stryju" Stroiński.