Centralny magazyn darów w Międzynarodowych Targach Poznańskich (MTP) zakończy swoją działalność ostatniego dnia marca. Jak informuje Caritas Archidiecezji Poznańskiej, powodem jego zamknięcia jest zbyt mało darowizn.

W piątek, 1 kwietnia, centralny magazyn darów na MTP kończy swoją działalność. Obywatele i obywatelki Ukrainy mogą zgłaszać się po pomoc m.in. do jadłodajni Caritas. Standardowe pakiety (wyłącznie żywność i kosmetyki) wydawane są także w Miejskim Punkcie Pomocy przy ul. Bukowskiej, który w przyszłym tygodniu przejdzie szybki remont.

Pomoc rzeczowa jest mniejsza

Punkt w MTP działać będzie tylko do końca marca. Jak informuje Caritas Archidiecezji Poznańskiej, powodem jego zamknięcia jest zbyt mała liczba darowizn. W pierwszych dniach wojny w Ukrainie liczba darów od firm i osób prywatnych była ogromna i potrzebne było miejsce, które pomieści te wszystkie dary. Obecnie pomoc rzeczowa jest mniejsza i najczęściej od razu trafia do punktów, w których znajdują się uchodźcy.

W dalszym ciągu będziemy wydawać pomoc żywnościową i produktową dla ukraińskich uchodźców. Nasze cztery jadłodajnie dla ubogich zapraszają każdego dnia na darmowe, ciepłe posiłki. Pomocy udziela też wiele parafii w naszej Archidiecezji Poznańskiej. W naszych ośrodkach pomocy ukraińskim uchodźcom wsparcie udzielane jest na bieżąco - informuje Caritas.

Gdzie uchodźcy mogą zjeść ciepły posiłek?

Po ciepły posiłek uchodźcy mogą zgłosić się do jednej z jadłodajni dofinansowanych ze środków budżetowych miasta, które znajdują się:

przy ul. Ściegiennego 133, godziny wydawania posiłków: 10-12 oraz 17:30-18:00 (ciepłe posiłki i napoje, w godzinach popołudniowych kanapki) - jadłodajnia prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

przy ul. Taczaka 7, godziny wydawania posiłków: 10:00-11:30 oraz 16:00-16:30 (ciepłe posiłki i napoje oraz kanapki) - jadłodajnia prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego,

przy ul. Niegolewskich 23, godziny wydawania posiłków: 11-12 (ciepłe posiłki i napoje) - jadłodajnia prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,

przy ul. Łąkowej 4, godziny wydawania posiłków: 10-12 (ciepłe posiłki i napoje oraz kanapki) - jadłodajnia prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek.

Jadłodajnie wydają bezpłatne posiłki codziennie od poniedziałku do soboty - wszystkim wymagającym wsparcia.

Obywatele i obywatelki Ukrainy cały czas mogą zgłaszać się po dary do Miejskiego Punktu Pomocy przy ul. Bukowskiej 27/29. Od ponad tygodnia rozdawane są tam standardowe pakiety, w których znajduje się żywność, potrzebne kosmetyki i środki higieniczne - w zależności od dostępnych danego dnia darów. Nie wydaje się tam odzieży, obuwia ani przyborów szkolnych.

Od najbliższej soboty, 2 kwietnia, do środy, 6 kwietnia, Miejski Punkt Pomocy będzie tymczasowo nieczynny. W tym czasie punkt zostanie wyremontowany, a następnie otwarty ponownie, oferując szersze wsparcie.

W pomoc przy odnawianiu pomieszczeń mogą włączyć się wolontariusze. Więcej informacji na stronie internetowej: www.poznan.pl/wolontariat/oferty . Po remoncie w punkcie będzie można uzyskać pomoc psychologiczną, skorzystać z konsultacji prawnych, wziąć udział w zajęciach języka polskiego.

Więcej faktów: Mniej uchodźców na przejściach granicznych na Podkarpaciu

Jak otrzymać pomoc?

W miejskim punkcie stale potrzebna jest żywność o długim terminie ważności, gotowe dania lub suche pożywienie, które może służyć do przygotowania posiłków (np. ryż, makaron).

Dary wydawane są na podstawie paszportu z wbitą do dokumentu pieczątką, potwierdzającą przekroczenie granicy od 24 lutego lub na podstawie zaświadczenia o przekroczeniu granicy. Można je przynosić oraz odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 14-18 oraz w soboty w godz. 10-15 (za wyjątkiem czasu, gdy będzie trwał tam remont).

Pomoc można znaleźć również przy ul. Ratajczaka 20, w lokalu ZKZL prowadzonym przez Pogotowie Społeczne. Punkt oznaczony ukraińskimi flagami mieści się tuż przy wejściu do Pasażu Apollo, czynny jest codziennie od 8:00 do 20:00. Na miejscu pracuje blisko 40 wolontariuszy. ZKZL prowadzi też równolegle zbiórkę w swoich biurach, a dary przekazuje właśnie do punktu przy ul. Ratajczaka.

Wśród potrzebnych rzeczy, które można przynosić do punktu przy ul. Ratajczaka 20, są:

bielizna, w szczególności damska i dziecięca,

środki czystości,

opatrunki

oraz obuwie.

Darczyńcy mogą również przynosić do punktu zbiórki suchy prowiant, leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe (nieprzeterminowane!) oraz pieluchy i wózki dla dzieci. Wszystkie produkty są na miejscu sortowane przez wolontariuszy.

Wsparcie nadal można również uzyskać w punkcie recepcyjnym w pawilonie 2. Będą tam wydawane podstawowe pakiety pomocowe. Można tam również zdobyć informacje dotyczące wyrobienia dokumentów, otrzymać pomoc prawną czy psychologiczną, zarejestrować kartę SIM, zjeść i wypić coś ciepłego, uzyskać informacje o pobycie w Polsce oraz o kwestiach urzędowych. Wydawane są tam również zaświadczenia ZTM, na podstawie których obywatele Ukrainy mogą jeździć za darmo komunikacją miejską przez 60 dni.