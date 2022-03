Zmniejszyła się liczba uchodźców przekraczających polsko-ukraińskie przejścia graniczne na Podkarpaciu. Minionej doby w tym regionie do naszego kraju dostało się niespełna 20 tys. osób.

Uchodźcy na granicy w Medyce / Anna Voitenko / Ukrinform / PAP

Coraz niej uchodźców przekracza polsko-ukraińskie przejścia graniczne na Podkarpaciu. Minionej doby w tym regionie do naszego kraju dostało 18,8 tys. osób. To ponad dwa razy mniej niż było to w połowie marca.

Coraz więcej Ukraińców wraca też z Polski do swojego kraju. Minionej doby było to 9,6 tys. osób. To też prawie dwa razy więcej niż w połowie marca.

Od początku wojny w Ukrainie do Polski przez podkarpackie przejścia przybyło łącznie już 1 mln 215 tys. osób - informuje Straż Graniczna. Spośród nich najwięcej dotarło przez Medykę – 571,2 tys.

W sobotę przez przejścia graniczne w regionie wjechały dwa specjalne pociągi i odprawionych zostało 125 autobusów z uchodźcami.

Jak poinformował w niedzielę rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz obecnie odprawa graniczna osób podróżujących zarówno pieszo jak i samochodami osobowymi odbywa się na bieżąco.