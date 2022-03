Ponad 2,5 tys. osób otrzymało do tej pory dary w Miejskim Punkcie Pomocy przy ul. Bukowskiej 27/29. Zmienia się formuła jego działania - poinformowały władze Poznania. Od najbliższego poniedziałku nie będzie można oddawać tam potrzebnych uchodźcom: leków, kocy, pościeli, kołder, poduszek i innych przedmiotów o dużych gabarytach.

Zdjęcie z serwisu miasta Poznań / Materiały prasowe

Władze miasta zapowiadają, że od kwietnia przy Bukowskiej uchodźcy będą mogli skorzystać z pomocy psychologa i prawnika. Planowane są także zajęcia nauki języka polskiego. Będzie też można wziąć udział w zajęciach i warsztatach związanych z wyzwaniami, jakie czekają osoby w kryzysie uchodźczym.

Aby przyspieszyć obsługę osób wymagających pomocy, w miejskim punkcie wydawane będą pakiety najbardziej potrzebnych produktów: artykuły żywnościowe oraz higieniczne.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18, w sobotę od 10-15. Osoby, które chcą pomóc, mogą przynosić tam następujące dary:

makaron lub ryż/kasza

kawa

herbata

produkty do smarowania chleba/konserwy

produkty błyskawiczne

przekąski (słodkie/słone)

szampon

żel pod prysznic

szczoteczka do zębów

pasta do zębów

dezodorant

krem/balsam

mydło

chusteczki nawilżające.

Większe dostawy można zgłaszać telefonicznie pod nr tel.: 885 953 367.

Pościel, koce, kołdry, poduszki oraz większe dary cały czas można przekazywać do punktu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (hala nr 4, czynne od pn. do pt. w godz. 12-19, w sobotę w godz. 10-16). Do magazynu na MTP można także oddawać leki, również te dostępne na receptę. Są one na miejscu sprawdzane przez farmaceutów.