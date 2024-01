Pilnie potrzebne są domy tymczasowe dla psich seniorów z gorzowskiego schroniska dla zwierząt. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Azyl w Gorzowie zachęca do wzięcia udziału w akcji szukania domów tymczasowych dla swoich podopiecznych. Podobna akcja w Krakowie odniosła ogromny sukces.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nie tylko Kraków, ale też Gorzów czy Zielona Góra! Psiaki ze schronisk w całej Polsce szukają domów tymczasowych! W związku z ujemną temperaturą schroniska zwracają się z prośbą o pomoc.

W Krakowie tymczasowe schronienie znalazło już ponad 120 psów. Psi seniorzy czekają na ogrzanie w gorzowskim schronisku.

Oczywiście psy, które wybieramy do tej akcji są spokojne. Psy agresywny nie biorą udziału w naszej akcji. Dobieramy psy do miejsca zamieszkania i rodziny, tak by zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy zdecydują się na adopcję, ale też psiakom, by one również były bezpieczne - mówi Karolina Mroczkowska ze Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Azyl w Gorzowie Wielkopolskim.

Opiekunowie uspokajają, że starsze psy nie narobią szkód i dostosują się do życia w nowym miejscu. Seniora nie należy się bać. Panują takie mity, że starszy pies się niczego nie nauczy, a jak brać to tylko szczeniaka, którego można czegoś nauczyć. Pies rozwija się całe życie. Nie jest prawdą, że starszy pies ze schroniska będzie agresywny - dodaje Mroczkowska.

Schronisko zapewnia karmę oraz wszystkie niezbędne wyposażenie związane z opieką nad psami. Opiekunowie mają nadzieję, że dzięki tej akcji domy tymczasowe przemienią się w stałe miejsca zamieszkania psiaków.

O pomoc apelują również opiekunowie zwierząt z zielonogórskiego schroniska. Tam powstała akcja "Przytul bezdomniaka w zimowy wieczór". Pilnie poszukujemy domów stałych oraz tymczasowych do momentu znalezienia domu stałego. Uchroni to nasze psiaki przed mrozami, ale pamiętajmy o tym, że adopcja musi być decyzją odpowiedzialną i przemyślaną przez całą rodzinę, tak aby zwierzęta nie trafiały ponownie do schroniskowych kojców - czytamy na facebookowym profilu schroniska.