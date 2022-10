​W poniedziałek rozpocznie się ostatni etap przebudowy tras tramwajowych tzw. Górnego Tarasu Rataj (GTR) w Poznaniu. Nowe torowisko pojawi się na trasie kórnickiej - od ulicy Jana Pawła II do osiedla Lecha. W związku z pracami zmienią się trasy komunikacji miejskiej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak podkreślił dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Jan Gosiewski, "przebudowa trasy kórnickiej jest potrzebna z uwagi na jej bardzo zły stan". Już od długiego czasu tramwaje kursują tu z ograniczeniami prędkości ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu pasażerom - dodał.

Przypomniał, że "to część większego zadania, jakim jest przebudowa tras tramwajowych na Górnym Tarasie Rataj. Zostało ono podzielone na trzy etapy, by związane z pracami niedogodności nie kumulowały się".

Przebudowa trasy kórnickiej musiała być skoordynowana nie tylko z pozostałymi zadaniami w ramach całej inwestycji, ale także z modernizacją ronda Rataje i fragmentów torowisk na ulicach Krzywoustego i Jana Pawła II. Kolejność realizacji poszczególnych zadań nie jest przypadkowa. Uwzględnia zarówno możliwości korzystania z komunikacji tramwajowej przez mieszkańców Rataj, jak i kalendarium działań, jakie Miasto zobowiązało się wykonać w związku z dofinansowaniem projektów z funduszy unijnych - zaznaczył dyrektor ZTM.

Wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich Tomasz Płóciniczak podkreślił, że podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, "który nie tylko zajmie się wysłużoną trasą tramwajową, ale i rozbudową dróg rowerowych, chodników oraz układu drogowego w ramach tzw. ringu Łacina". Inwestycja rozpocznie się od rozbiórki mocno zużytego już torowiska i sieci trakcyjnej. Cała trasa o długości blisko dwóch kilometrów zostanie kompleksowo przebudowana. Zakładamy, że prace zakończą się jesienią przyszłego roku i pasażerowie będą podróżować wygodną, bezpieczną trasą - dodał.

Jak przypomniał poznański magistrat, przebudowa trasy kórnickiej to ostatnia odsłona większego projektu usprawniającego komunikację publiczną na Ratajach. Obejmował on zakończoną przebudowę od os. Lecha do ronda Żegrze oraz budowę nowej od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej. Przebudowę torowiska w ciągu ul. Chartowo i Żegrze wykonano w latach 2018-2019. W kolejnym roku (2020) otwarto trasę od ronda Żegrze do nowo zbudowanej pętli tramwajowo-autobusowej Unii Lubelskiej, a w latach 2021-2022 kompleksowo zmodernizowano rondo Rataje.

"Z oczywistych względów w tym samym czasie nie można było wówczas remontować trasy Kórnickiej. Konieczne było bowiem umożliwienie dojazdu tramwajów do zajezdni na Franowie oraz zapewnienie komunikacji mieszkańcom szeroko pojmowanego obszaru Rataj" - podano.

W związku z rozpoczęciem remontu, wprowadzone zostaną zmiany w transporcie publicznym.

Magistrat poinformował, że zmiany w komunikacji tramwajowej będą dotyczyły linii numer 5 i 18. "Piątka" z ronda Rataje będzie kursować ulicami Zamenhofa i Hetmańską do Unii Lubelskiej, z kolei "osiemnastka" od przystanku Piaśnicka Rynek pojedzie przez Chartowo, Żegrze, Hetmańską i Zamenhofa do ronda Rataje, a następnie stałą trasą przez Królowej Jadwigi, most Dworcowy, Kaponierę i Dąbrowskiego na Ogrody. Linia nr 17 będzie zawieszona.

"W celu umożliwienia jak najłatwiejszych przesiadek pomiędzy liniami numer 1, 5, 11 i 18 obsługującymi Górny Taras Rataj ich rozkłady zostały skoordynowane. Z jadącego z Franowa tramwaju nr 1 na rondzie Żegrze/rondzie Starołęka można się będzie przesiąść na 'piątkę', a z linii nr 18 na 'jedenastkę'. Pozwoli to na podwojenie oferty przewozowej dla osiedli położonych na Chartowie i Żegrzu" - podano.

Poinformowano także, że komunikację zastępczą zapewnią linie autobusowe 154 i 190, które zostaną poprowadzone ulicami Anny Jantar i Brneńską, a następnie przez Milczańską i Inflancką na Chartowo i Żegrze.

"Relację Dworzec Rataje - os. Czecha dodatkowo wzmocni wydłużona linia nr 190. Będą z niej mogli skorzystać między innymi studenci z Rataj, chcący dojechać na Kampus UAM Morasko. Warto także pamiętać o możliwości przejazdu pomiędzy os. Czecha a Dworcem Rataje autobusami numer 152, 162, 166, 181 i 196 kursującymi ulicą Piłsudskiego oraz kursującymi ulicą Baraniaka do Śródki liniami numer 157 i 184" - poinformował magistrat. Ponadto, w celu wzmocnienia komunikacji autobusowej wzdłuż ulicy Krzywoustego (obsługa południowej części Polanki i os. Lecha) podmiejskie linie nr 511 i 512 skierowane zostaną ulicą Krzywoustego do Dworca Rataje. Do pętli Franowo kursować będzie bez zmian autobus nr 425.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej można znaleźć na stronach ZTM Poznań i MPK Poznań.