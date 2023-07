Codzienna opieka nad dzikimi zwierzętami, praca na świeżym powietrzu, adrenalina. Brzmi jak praca marzeń? Dla wielu z pewnością tak i właśnie do tych osób skierowana jest oferta Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Chcesz spróbować swoich sił i pracować, jako opiekun zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu? Praca jest ciężka, ale satysfakcjonująca. Podopieczni wymagają uwagi, troski i cierpliwości. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kadry@zoo.poznan.pl" - czytamy w informacji, jaka pojawiła się w mediach społecznościowych poznańskiego zoo.

Chociaż w ogłoszeniu konkretów brak, komentarze pod postem jasno pokazują, że dla wielu osób praca z dzikimi zwierzętami jest spełnieniem marzeń.

Czego tak naprawdę można spodziewać się na stanowisku opiekuna zwierząt? Karmienie zwierząt i opieka nad nimi to nie wszystko. Osoba ubiegająca się o pracę na tym stanowisku musi liczyć się z często nienormowanymi godzinami pracy oraz pracą w weekendy i święta - zwierzęta wymagają opieki codziennie, przez cały rok.

Praca w ogrodzie zoologicznym zaczyna się zazwyczaj bardzo wczesnym rankiem i kończy późnym popołudniem. W zakresie obowiązków opiekuna zwierząt jest też sprzątanie klatek i wybiegów, monitoring stanu zdrowia zwierząt, przygotowywanie zwierząt do transportu i zabiegów medycznych, a nawet naprawa drobnych usterek.

Kto może pracować w zoo?

Chociaż oczywiście podstawą do podjęcia pracy w zoo jest miłość do zwierząt i umiejętność zajmowania się nimi, to cenne będą również konkretne umiejętności.

Opiekun zwierząt w zoo powinien wykazywać się sprawnością fizyczną i dobrym stanem zdrowia. Przyda się również odporność na stres i umiejętność pracy w zespole.

W zdobyciu wymarzonej pracy pomoże też doświadczenie na podobnym stanowisku albo kierunkowe wykształcenie, np. zootechnik lub technik weterynarii.