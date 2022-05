Z powodu silnej wichury i w trosce o zachowanie bezpieczeństwa zwiedzających dyrekcja poznańskiego ogrodu zoologicznego - jak podano - zdecydowała, że w sobotę zamknięte będzie Nowe Zoo.

Utrzymujący się od nocy z piątku na sobotę silny wiatr utrzyma się w Wielkopolsce do godzin popołudniowych.

Zwrot pieniędzy

Przepraszamy wszystkich, którzy planowali dzisiaj wizytę u nas, ale nadal bardzo silnie wieje. Z drzew spadają gałęzie i konary. Zwierzęta muszą pozostać zamknięte i zabezpieczone - podało w sobotę zoo.

Osoby, które zakupiły na sobotę bilety online otrzymają zwrot pieniędzy.

IMGW-PIB podał w sobotę, że niemal w całej Wielkopolsce do godzin popołudniowych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej informował PAP w sobotę rano, że strażacy kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Nie było osób poszkodowanych.

Liczba interwencji straży pożarnej

Ponad 260 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, które przeszły nad Polską w piątek wieczorem i w nocy z piątku na sobotę - poinformował PAP rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg Karol Kierzkowski.

Cytat Ponad 260 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, to prawie nic w skali kraju. Można powiedzieć, że było spokojnie, bo zapowiadało się dużo gorzej. W niektórych rejonach pojawiły się wczoraj ostrzeżenia przed burzami nawet trzeciego stopnia - powiedział Kierzkowski.

Dodał, że nie było żadnych poważnych zdarzeń.

Głównie to połamane drzewa i gałęzie. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w wyniku burz - zaznaczył.

Strażacy wyjeżdżali na sygnale by usuwać połamane drzewa i gałęzie w zasadzie tylko na zachodzie i południowym zachodzie Polski.

Od piątku wieczorem do soboty rano strażacy pojęli 263 interwencje, najwięcej w woj. dolnośląskim - 52, lubuskim - 44 i wielkopolskim - 42.

Jeszcze dziś strażacy będą usuwać połamane drzewa i gałęzie - zapowiedział rzecznik PSP.