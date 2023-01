Zbliża się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku w akcję włączają się różne organizacje oraz instytucje. W tym roku poznańskie ZOO postanowiło wystawić na licytacji dwa nietypowe przedmioty. To butelki, którymi karmione były lwiątka uratowane z ogarniętej wojną Ukrainy.

/ ZOO Poznań / Materiały prasowe

Poznańskie ZOO po raz kolejny wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem na specjalne aukcje trafiają dwie butelki do mleka. Karmione z nich były trzy lwiątka, które trafiły do stolicy Wielkopolski z Ukrainy.

Trzy małe lwiątka - Taras, Lesya i Stafania - zostały znalezione w sierpniu 2022 r. na dworcu w Odessie. Znajdowały się w porzuconej torbie i prawdopodobnie miały być sprzedane na czarnym rynku. Dzięki szybko podjętym działaniom międzynarodowym udało się je przetransportować do poznańskiego zoo, gdzie odbywały 30-dniową kwarantannę. Opiekował się dr Andrew Kushnir, lekarz weterynarii z USA, który jako wolontariusz ratował zwierzęta w Ukrainie.

Lwiątka pod koniec listopada poleciały samolotem do USA, mieszkają teraz w azylu w stanie Minnesota, ale butelki pozostały - jeśli ktoś chciałby mieć pamiątkę po tej niezwykłej historii, zachęcamy do licytacji. Butelki zostały umyte i zdezynfekowane. Nie są przeznaczone do karmienia dzieci. Do butelki jest dołączony certyfikat potwierdzający autentyczność - informuje poznański ogród zoologiczny.