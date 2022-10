Nowy rozkład jazdy, zmieniona organizacja ruchu w okolicach cmentarzy oraz godziny otwarcia nekropolii - zebraliśmy dla was najważniejsze informacje, które powinniście mieć przed wyruszeniem na cmentarz w weekend oraz 1 i 2 listopada.

W związku z licznymi zmianami w organizacji ruchu oraz funkcjonowaniu cmentarzy przypominamy najważniejsze, które dotyczą nekropolii zlokalizowanych w stolicy Wielkopolski. Jak co roku dotyczą one zmian w komunikacji miejskiej oraz organizacji ruchu w rejonie cmentarzy. Przypominamy też w jaki sposób znaleźć groby naszych bliskich, jeśli zapomnieliśmy ich dokładnej lokalizacji.

W JAKICH GODZINACH OTWARTE SĄ CMENNTARZE W POZNANIU?

Niektóre z cmentarzy w Poznaniu otwarte są całą dobę. Pozostałe w określonych godzinach. Dwa, które każdego roku najbardziej interesują poznaniaków, to bez wątpienia Cmentarz Miłostowski oraz Cmentarz na Junikowie.

Oba są otwarte w godzinach 7.00 - 21.00. Całodobowo czynne są, m.in. Cmentarz Górczyński, Cmentarz parafii św. Wojciecha czy Cmentarz Sołacki. Poniżej prezentujemy rozpiskę z godzinami otwarcia dla wszystkich poznańskich nekropolii.

Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo 07.00-21.00

Cmentarz Miłostowski - 07.00-21.00

Cmentarz Komunalny Miłostowo (wejście od Warszawskiej) - 07.00-21.00

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan - 10.00-18.00

Cmentarz na Bluszczowej - 6.45 - 21.00

Cmentarz Górczyński - czynny całą dobę

Cmentarz parafii św. Wojciecha - czynny całą dobę

Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej w Poznaniu - czynny całą dobę

Cmentarz Sołacki - czynny całą dobę

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich - czynny całą dobę

Cmentarz Świerczewo Poznań - czynny całą dobę

Cmentarz Garnizonowy - czynny całą dobę

Cmentarz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu - czynny całą dobę

JAK DOJECHAĆ NA POZNAŃSKIE CMENTARZE SAMOCHODEM?

Miejski Inżynier Ruchu przypomina, że w związku ze wzmożonym ruchem w rejonie poznańskich cmentarzy zmieni się organizacja przejazdów w okolicach nekropolii.

Mają one ułatwić dojazdy do poznańskich nekropolii użytkownikom wzmocnionego transportu publicznego, osobom dojeżdżającym samochodami oraz pieszym. Zmiany poprawią bezpieczeństwo na drogach w okresie szczególnie nasilonego ruchu pieszych i pojazdów - wyjaśniają urzędnicy. Zmiany dotyczą głównie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego lub zwężenia jezdni do jednego pasa.

Osoby wybierające się na cmentarze samochodem muszą zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie ulic. Dotyczy to szczególnie ul. Cmentarnej, Owczej i Grunwaldzkiej (Cmentarz Junikowo); Mogileńskiej, Gnieźnieńskiej, Warszawskiej (Cmentarz Miłostowo); Arciszewskiego (Cmentarz na Górczynie); a także ulic w okolicach mniejszych poznańskich nekropolii (ul. Lutycka, Morasko, Wiśniowa, św. Antoniego, Minikowo, Jasna Rola, Bronisława).

Ponadto od piątku (28 października) do wtorku (1 listopada) obowiązywać będzie zakaz wjazdu pojazdami na teren cmentarzy w Poznaniu.

Kierowcy będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych miejsc parkingowych. W rejonie Cmentarza Miłostowskiego będą one zlokalizowane w pasie rozdziału od stacji paliw do ul. Mogileńskiej. Przy Cmentarzu Górczyńskim i Miłostowskim zostanie wyznaczona również strefa wysiadania "do 1 minuty".

KOMUNIKACJA MIEJSKA W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W POZNANIU

Urzędnicy zachęcają, by na cmentarze dojeżdżać komunikacją miejską. Ta ma funkcjonować częściej zarówno w dzień Wszystkich Świętych, jak i w weekend poprzedzający święto. Pasażerowie będą mogli skorzystać z dodatkowych linii tramwajowych numer 41 i 42. Linia nr 41 zapewni połączenie Junikowa z Miłostowem, a tramwajem nr 42 będzie można dojechać z Połabskiej na Miłostowo. Ponadto "szóstka" będzie wykonywać wszystkie kursy do Junikowa, a tramwaj nr 98 zamiast na Zawady - wyjątkowo pojedzie na Miłostowo. Będzie także uruchomiona dodatkowa linia autobusowa nr 133 zapewniająca dojazd ze Śródki w rejon Miłostowa (wejście od strony ulicy Gnieźnieńskiej) - czytamy w komunikacie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Tramwaje i autobusy będą kursowały częściej - na liniach nr 6 i 15 nawet co 5 minut, a na liniach nr 1, 7, 41, 42, 177, 174, 190, 193 co 10 minut. Ma to ułatwić poznaniakom dojazd na wybrane cmentarze.

Ponadto w sobotę (29 października) i poniedziałek (31 października) komunikacja będzie funkcjonować według sobotniego rozkładu jazdy. W niedzielę (30 października) i wtorek (1 listopada - Wszystkich Świętych) zgodnie ze świątecznym.

JAK ZNALEŹĆ GROBY NASZYCH BLISKICH NA POZNAŃSKICH CMENTARZACH?

Osoby, które nie wiedzą lub po prostu nie pamiętają dokładnego miejsca spoczynku swoich bliskich mogą skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki grobów. Umożliwia ona również odnalezienie mogił Powstańców Wielkopolskich, a także olimpijczyków, którzy spoczywają na poznańskich nekropoliach - tłumaczą urzędnicy.

Jeśli chcemy znaleźć interesujący nas grób, wystarczy że wejdziemy na stronę: https://www.poznan.pl/cmentarze/ - tam znajdziemy odpowiednią wyszukiwarkę grobów.

W jaki sposób z niej skorzystać? Po kliknięciu w zakładkę "Wyszukiwarka" pojawia się formularz, w którym trzeba umieścić dane potrzebne do znalezienia mogiły: imię, nazwisko lub datę pogrzebu. Wystarczy podać dowolne informacje z listy - np. samo nazwisko lub fragment daty, ale wtedy liczba znalezionych nazwisk będzie dużo większa. Gdy wyszukiwarka znajdzie dane, które odpowiadają wpisanym kryteriom, wyświetli informacje o miejscu pochówku: podpowie, czy to grób pojedynczy czy rodzinny i ile osób jest w nim pochowanych - czytamy w instrukcji.

Wyszukiwarka obejmuje 23 nekropolie z Poznania, w tym największe cmentarze komunalne (Junikowo i Miłostowo), Cmentarz Górczyński, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan oraz wszystkie miejsca pochówku na Cytadeli.

SENIORZY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ POMOCY W PORZĄDKOWANIU GROBÓW BLISKICH

Poznańscy seniorzy oraz seniorki mogą raz w roku skorzystać z bezpłatnego czyszczenia nagrobków swoich bliskich. Usługa ta dotyczy cmentarzy komunalnych na Miłostowie i Junikowie. Z pomocy mogą skorzystać osoby, które ukończyły 80. rok życia i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną.

Osoba sprzątająca może umyć tablicę i płytę nagrobka, a także krzyż oraz wyszorować je szczotką. Może zdjąć z grobu stare kwiaty i wypalone znicze i zostawić je przed nagrobkiem lub wynieść je na śmietnik, jeśli tego zażyczy sobie senior. Możliwe jest też wypielenie chwastów wokół grobu (w promieniu 15 cm), zebranie liści i zagrabienie piachu. Jeśli temperatury spadną poniżej zera, groby nie będą myte, dostępne będzie natomiast odśnieżanie płyty nagrobka i krzyża. Ważne: sprzątanie dotyczy jednego nagrobka, a usługa nie obejmuje usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień kamienia - wyjaśnia poznański magistrat.

Sprzątanie nagrobków wykonywane jest przez cały rok, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. Czas oczekiwania zależy od aktualnej liczby zgłoszeń. Z usługi można skorzystać raz w roku. Wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: 61 646 33 44. Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora (imię, nazwisko, wiek, PESEL, numer telefonu) i dokładne miejsce położenia grobu oraz dane osoby w nim pochowanej.

MIASTO PRZYPOMINA W JAKI SPOSÓB WYRZUCAĆ ŚMIECI Z CMENTARZY

W najbliższych dniach groby na poznańskich cmentarzach zapełnią się kwiatami i zniczami, które później najprawdopodobniej trafią do śmietników. Warto sprawdzić gdzie dokładnie powinniśmy wyrzucać poszczególne ozdoby. Z takim apelem zwracają się też poznańscy urzędnicy oraz administratorzy nekropolii, mieszczących się na terenie Poznania:

plastikowe wkłady do zniczy, sztuczne kwiaty i wstążki, znicze ceramiczne, doniczki po kwiatach, uszkodzone szklane znicze - należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane (trafią do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych jako paliwo alternatywne);

ozdoby i znicze na baterie powinny trafić na Gratowiska, albo do punktów odbioru elektroodpadów, baterie należy wyrzucić osobno do przeznaczonych na nie pojemników;

rośliny doniczkowe, kwiaty cięte i trawa - powinny trafić do pojemników na bioodpady (staną się składnikiem kompostu), należy wyrzucić je bez ziemi i bez doniczek.

CO ZROBIĆ Z NIEPOTRZEBNYMI ZNICZAMI?

Znicze będące w dobrym stanie mogą natomiast dostać od nas drugie życie, dlatego na poznańskich cmentarzach funkcjonują punkty, w których można udostępniać innym osobom niezniszczone szklane znicze. Przed ich pozostawieniem należy usunąć plastikowy wkład. Każdy z poznańskich cmentarzy ma co najmniej kilka takich punktów. To przeważnie specjalne regały, na których ustawiane są znicze. Można je znaleźć przy wypożyczalniach sprzętu ogrodowego, obok wejść oraz w okolicy głównych ciągów komunikacyjnych.