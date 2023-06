Szpital św. Rodziny w Poznaniu wprowadza możliwość towarzyszenia kobietom w trakcie cesarskiego cięcia. To pierwsza placówka, w której bliska osoba może przebywać obok przyszłej mamy w czasie operacji. Co ważne, cesarskie cięcie musi być planowane. Pierwszy taki poród odbył się już w Poznaniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bliskie osoby mogą towarzyszyć przyszłym mamom w czasie cesarskiego cięcia! Takie rozwiązanie jako pierwsza placówka w Poznaniu wprowadził Szpital im. świętej Rodziny. Od kilku dni w stolicy Wielkopolski odbywać się mogą tzw. rodzinne cesarskie cięcia.

Postanowiliśmy zrobić taką niespodziankę, nie tylko ojcom, ale wszystkim osobom towarzyszącym. To może być mama, siostra, brat, przyjaciółka. Taka osoba może towarzyszyć podczas operacji do samego końca - mówi Urszula Łaszyńska ze Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Pierwszy taki poród metodą cesarskiego cięcia odbył się już w Szpitalu im. świętej Rodziny. Urodził się Maurycy. Od początku było wiadomo, że będzie to cesarskie cięcie. Daliśmy możliwość, by mąż był z rodzącą. Nie spodziewała się tego. Opowiadała później jak wspaniałe było to, że mógł być przez całą operację - dodaje Łaszyńska.

Taka możliwość została wprowadzona tylko dla porodów planowanych.

Czasem już od początku ciąży wiadomo, że poród będzie odbywał się w taki sposób. NA razie dajemy możliwość towarzyszenia tylko przy planowanych cesarskich cięciach. Jednak jeśli wydarzy się coś ważnego i trzeba będzie zmienić metodę porodu naturalnego na cesarskie cięcie, to wówczas wszystko będzie ustalane na bieżąco. Osobę towarzyszącą trzeba odpowiednio przygotować. Decyzja będzie należała do lekarzy - wyjaśnia Urszula Łaszyńska ze Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Jeśli przyszła mama chce, by ktoś bliski towarzyszył jej w czasie cesarskiego cięcia, wystarczy że zgłosi ten fakt podczas przyjęcia do szpitala.