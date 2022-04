​Po zimowej przerwie Kolejka Parkowa Maltanka wróciła na poznańskie tory. "Maltanka" jest jedną z najbardziej znanych poznańskich atrakcji turystycznych. To także jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskotorowych o szerokości toru 600 mm.

Trasa kolejki ma niespełna 4 km długości i prowadzi od ronda Śródka do Nowego Zoo. "Maltanka" jest jedną z trzech kolejek parkowych w Polsce i jako jedna z dwóch porusza się po torze o prześwicie 600 mm. Kolejka od lat jest jedną z największych atrakcji turystycznych miasta i jednym z symboli Poznania.

Jak wskazał prezes zarządu MPK Poznań Krzysztof Dostatni, przejażdżka "Maltanką" cieszy nie tylko najmłodszych, ale również dorosłych miłośników wąskotorówek. Jak podkreślił, nie tylko jest to jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskotorowych o szerokości toru 600 mm, ale "dodatkowo każda lokomotywa i każdy wagon posiada swoją bogatą historię".

To właśnie w Poznaniu można zobaczyć najstarszy sprawny parowóz w Polsce, Borsig Bn2t z 1925 roku. Wyjątkowym okazem jest również +ryjek+, czyli wagon motorowy MBxc1-41 wyprodukowany w 1932 roku. Spółka przeprowadza jego remont, właśnie prowadzone są kolejne próby techniczne przed wprowadzeniem "ryjka" na tory. Jednak również przejażdżki wagonikami ciągniętymi przez lokomotywki spalinowe są dużą atrakcją - podkreślił.

Jak (i kiedy) będzie kursowała "Maltanka"?

Jak poinformowało MPK Poznań, w tym sezonie, poza okresem wakacyjnym, kursy odbywać się będą w środy, czwartki i piątki (o godzinie 9:30 i od 10 do 18 co godzinę) oraz w weekendy (od godz. 10 do 19 - co 30 minut). W poniedziałki i wtorki kolejka będzie nieczynna - te dni mają być wykorzystywane na bieżący serwis pojazdów i urządzeń.

W okresie wakacyjnym, w lipcu i sierpniu, tak, jak w latach poprzednich, kolejka będzie funkcjonować we wszystkie dni tygodnia. W dni robocze będzie jeździć co godzinę, a w weekendy i święta - co 30 minut.

MPK poinformowało, że w tym sezonie zmianie ulegają ceny biletów za przejazd Kolejką Parkową Maltanka. Wprowadzona zostaje także dopłata tzw. "historyczna": bilet z dopłatą trzeba będzie kupić na przejazd z wykorzystaniem pojazdów historycznych, jak parowóz Borsig Bn2t czy wagon serii MBxc-41 "ryjek".

Trasa biegnie wzdłuż brzegu Jeziora Maltańskiego.