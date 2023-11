W Poznaniu ustawiono pierwszy urzędomat. Znajduje się przy Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych na ul. Gronowej, a mieszkańcy mogą odbierać z niego zamówione wcześniej dowody rejestracyjne.

Poznański urzędomat / Urząd Miasta Poznania /

Jak podkreśla Urząd Miasta Poznania to pierwsze w Polsce urządzenie działające niezależnie od firm posiadających podobne rozwiązania do nadawania i odbierania paczek.

Poznaniacy mogą zdecydować, czy dowód rejestracyjny samochodu chcą odebrać w okienku czy z Urzędomatu. Ta druga forma ma tę przewagę, że można to zrobić o dowolnej porze i nie trzeba umawiać się na wizytę.

Kiedy dokument będzie gotowy, urzędnicy włożą go do skrytki, a zainteresowany otrzyma SMS z kodem PIN do jej otwarcia skrytki. Dokument będzie oczekiwał na odbiór 48 godzin.

Uruchomienie Urzędomatu to pilotaż. Jeżeli ta formuła doręczania się sprawdzi, wówczas magistrat rozważy, jakie inne sprawy urzędowe będzie można finalizować w takiej formule.