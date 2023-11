Dobra wiadomość dla kierowców. W czwartek rano otwarty dla ruchu zostanie most Dębnicki. Generalny remont przeprawy przez Wisłę w centrum Krakowa trwał prawie 4 miesiące.

Most Dębnicki / Jacek Skóra / RMF24

Most zostanie otwarty ok. g. 6.00 rano - podał Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Kierowcy będą mogli też przejechać przez wyremontowane już skrzyżowanie pod Domem Handlowym "Jubilat".

Remont mostu miał poprawić jego stan techniczny. Wykonano niezbędne naprawy żelbetowej konstrukcji i nową izolację płyty pomostowej. Wymieniono nawierzchnię chodników i jezdni, na której wylano nowy asfalt.

Nowe bariery energochłonne oraz bariery mostu są wyższe od poprzednich o 15 cm.

Komfort przejazdu przez most samochodów oraz autobusów komunikacji miejskiej powinien się zwiększyć, bo studzienki odprowadzające wodę zostały przeprojektowane tak, żeby nie najeżdżać na nie kołami - powiedział RMF FM Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Wymieniona została dylatacja i izolacja wodna. Most Dębnicki zyskał nowe oświetlenie.

Ekipy remontowe prowadzą jeszcze prace przy zabezpieczeniu antykorozyjnym dźwigarów i poprawą elementów odprowadzających wodę z mostu.

Badanie przeprowadzone w styczniu wykazało, że w ciągu doby przez most Dębnicki od strony al. Krasińskiego przejeżdża ponad 33 tys. pojazdów, a z przeciwnej - ponad 34 tys.

Remont rozpoczął się 7 lipca. Prowadziła go wybrana w przetargu firma Most sp. z o.o. z Sopotu, która złożyła ofertę najkorzystniejszą pod względem terminu przywrócenia pełnej przejezdności i kosztów. W czasie prac kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Prace kosztowały ok. 6,8 mln zł i były dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W czwartek na przejściu dla pieszych na moście ponownie zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna. Przystanek autobusowy "Jubilat" 03 dla linii autobusowych nr 124, 144, 164, 169, 173, 179, 194, 300, 301, 304, 424, 494, 503, 513, 608, 609 i LR0 zostanie przywrócony w dawnym miejscu.

Jak podkreślają przedstawiciele ZDMK zakładany pierwotnie termin zakończenia prac uległ kilkudniowemu przesunięciu ze względu na dodatkowe roboty: wymianę betonu i odtworzenie zbrojenia wsporników chodnikowych na dojściach do mostu. W czasie prac stwierdzono bardzo zły stan techniczny wsporników zarówno od strony Podgórza, jak i po stronie ulicy Zwierzynieckiej.

Nadal trwa remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki.