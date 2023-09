Trwa budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic Estkowskiego, Małe Garbary, Wolnica i Solnej w Poznaniu. Prace postępują, dlatego konieczne są zmiany w organizacji ruchu. Obowiązywać będą od 15 września (piątek) i dotyczą głównie ul. Estkowskiego i Garbary.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prace prowadzone będą na północnej jezdni ul. Estkowskiego od mostu Bolesława Chrobrego do skrzyżowania z ul. Garbary. Oznacza to konieczność wyłączenia pasów ruchu dla jadących od Śródki do centrum.

15 września prace rozpoczną się od frezowania nawierzchni prawego pasa ul. Estkowskiego na odcinku od mostu Chrobrego do ul. Szyperskiej (jezdnia północna). Wtedy prawy pas od ul. Szyperskiej do Garbary pozostanie przejezdny. Następnie przywrócony zostanie ruch na prawym pasie od mostu do ul. Szyperskiej, a równolegle wyłączony zostanie kolejny odcinek tego pasa od ul. Szyperskiej do Garbar.

W kolejnym kroku takie same prace zostaną wykonane na lewym pasie ul. Estkowskiego. Tam także najpierw wyłączony z ruchu zostanie odcinek między mostem a ul. Szyperską, a po sfrezowaniu nawierzchni i przywróceniu tam ruchu, prace przeniosą się na odcinek między Szyperską a skrzyżowaniem z ul. Garbary. Później frezowana będzie jeszcze część jezdni przy wyspie rozdzielającej od strony ul. Małe Garbary, ale to już nie będzie się to wiązać z większymi utrudnieniami.



/ poznan.pl /

16 września (sobota) rano prace prowadzone będą na lewym pasie ul. Estkowskiego - na wylocie w stronę Śródki. Frezowane będą też dwa lewe pasy na północnej stronie ul. Garbary, czyli utrudnienia będą dotyczyły jadących w stronę Cytadeli. Po zakończeniu tych prac, ekipa drogowców przeniesie się analogicznie na dwa prawe pasy na wlocie ul. Garbary od strony Cytadeli.

W kolejnym tygodniu wykonawca przystąpi do układania nowej nawierzchni jezdni na pasach ruchu i częściach skrzyżowania. Jeżeli pogoda na to pozwoli, prace te rozpoczną się we wtorek 19 września.

Wtedy obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu podobne do tych z 15-16 września.