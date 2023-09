Kierowcy jadący autostradą A4 przez Görlitz w najbliższych dniach muszą się liczyć z utrudnieniami. Od dziś w godzinach nocnych zamykany będzie przejazd tunelem Königshainer Berge. Powód? Modernizacja tunelu i niezbędne prac konserwacyjne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zarządzająca autostradą niemiecka spółka Autobahn GmbH des Bundes poinformowała, że od g. 2100 do 5.00 rano zamykane będą poszczególne nitki tunelu.Szczegółowy harmonogram jest następujący:

od g. 21.00 w poniedziałek, 11 września do godziny 5.00 we wtorek, 12 września , tunel będzie zamknięty w obu kierunkach.

godziny 5.00 we wtorek, , tunel będzie zamknięty w obu kierunkach. od wtorku , 12 września do czwartku 14 września oraz od poniedziałku 18 września do środy 20 września w godzinach nocnych zamknięta będzie zamknięta nitka tunelu w kierunku Drezno - Gӧrlitz

czwartku oraz w godzinach nocnych zamknięta będzie zamknięta nitka tunelu w kierunku od czwartku 14 września do soboty 16 września oraz od środy 20 września do soboty 23 września w godzinach nocnych zamknięta będzie nitka tunelu w kierunku Görlitz-Drezno.

Ruch pojazdów w kierunku Drezna będzie kierowany do węzła Kodersdorf i przez objazd U4 do wjazdu w Nieder Seifersdorf z powrotem na A4.Ruch w kierunku Görlitz będzie kierowany do wyjazdu Nieder Seifersdorf i prowadzony objazdem U5 do węzła Kodersdorf z powrotem na A4.