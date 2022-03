Poznań przygotował informator dla uchodźców. Osoby przyjeżdżające z Ukrainy znajdą w nim najważniejsze informacje organizacyjne, mapkę centrum miasta i słowniczek ukraińsko-polski z podstawowymi zwrotami.

Rynek w Poznaniu / shutterstock / Shutterstock

Od piątku informator będzie rozdawany w Miejskim Punkcie Pomocy przy ul. Bukowskiej 27/29 oraz w punkcie recepcyjnym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na dziewięciu stronach formatu A4 znajdują się najważniejsze informacje, jakich potrzebować mogą uchodźcy, m.in. gdzie szukać pomocy i jak wyrobić numer PESEL. Są też adresów miejsc, w których obywatele Ukrainy mogą otrzymać wsparcie psychologiczne lub pomoc psychiatryczną. Osoby, które chcą szybko podjąć pracę znajdą najważniejsze informacje, jakie Powiatowy Urząd Pracy przygotował dla Ukraińców.

Aby ułatwić gościom poruszanie się po stolicy Wielkopolski, w folderze zamieszczono też mapę centrum Poznania i słowniczek ukraińsko-polski z najbardziej przydatnymi zwrotami, również w transkrypcji ukraińskiej.

Nie zapomniano również o najmłodszych - jedną stronę publikacji zajmuje kolorowanka, przedstawiająca najważniejsze symbole Poznania. W poradniku jest też zamieszczona lista instytucji, które oferują zajęcia dla ukraińskich dzieci. Przy każdej z nich są kody QR, które odsyłają do stron internetowych.

Na każdej stronie podano adres ukraińskiej wersji miejskiej strony: poznan.pl/ua oraz numer telefonu do Biura Poznań Kontakt - miejskiej infolinii, która obsługiwana jest również w języku ukraińskim.

Zawarte w informatorze treści znajdują się na miejskich stronach - publikacja została jednak wydana drukiem, żeby jak najbardziej ułatwić gościom odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Informator został zaprojektowany tak, by w razie potrzeby łatwo go było samodzielnie wydrukować.

Na pierwszej stronie folderu jest również powitanie Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania. Witajcie w Poznaniu, w naszym i Waszym domu - napisał prezydent Jaśkowiak. Od lat podziwiam Waszą energię i pracowitość. Ani Poznań, ani inne polskie miasta nie mogłyby rozwijać się bez Waszego udziału. Przez ostatnie lata nauczyliśmy się żyć razem, rozumieć się wzajemnie i ze sobą przyjaźnić. Zrobimy wszystko, byście znaleźli u nas dom. Wy, którzy już u nas jesteście, zostańcie, poczujcie się u siebie. Będziemy pomagali Wam i Waszym rodzinom, jeśli do Was dołączą. Wy, którzy przybędziecie do nas wraz z falą wojennych uchodźców, miejcie pewność, że postaramy się Wam pomóc w rozpoczęciu nowego życia, w adaptacji do nowych warunków - w poszukiwaniu mieszkania, nauce języka, zatrudnieniu - podkreślił.