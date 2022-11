W tym roku zima nie zaskoczy poznańskich drogowców, którzy zapewniają, że są przygotowani na pierwsze opady śniegu. Komórka dyspozytorska została uruchomiona już pierwszego listopada - dowiedział się reporter RMF FM, Beniamin Piłat.

/ Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu / Facebook

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jest już gotowy na pierwszy śnieg. Drogowcy zapewniają, że w tym roku zima nie powinna ich zaskoczyć. Do dyspozycji ZDM jest sprzęt firm świadczących usługi w zakresie utrzymania dróg i chodników.

To 43 pługo-posypywarki, które wyjadą na poznańskie ulice i 21 specjalnych zestawów pługów i piaskarek wykorzystywanych do utrzymania w dobrym stanie chodników, dróg rowerowych i placów zabaw. Jak co roku w pierwszej kolejności odśnieżane będą arterie z tzw. sieci dróg strategicznych.

To ponad 270 km dróg - jezdnie ram komunikacyjnych, główne drogi dojazdowe do miasta oraz szpitali. W przypadku tych połączeń czas reakcji jest najszybszy i nasi wykonawcy muszą wyjechać na ulice w czasie do 2 godzin od momentu zgłoszenia problemu - mówi Agata Kaniewska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Na tegoroczną Akcję Zima Poznań planuje wydać ponad 32 miliony złotych.