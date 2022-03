Pierwsi mali pacjenci są przyjmowani w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. W szpitalu pacjenci z Ukrainy ze swoimi opiekunami mają zapewnione wyżywienie, ale potrzeba m.in. pampersów i innych artykułów higienicznych dla dzieci i kobiet.

Zdjęcie ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

W ostatnich dniach placówka przyjęła już pierwszych Ukraińskich pacjentów - powiedziała rzeczniczka prasowa Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Urszula Łaszyńska.

Do szpitala trafiła m.in. kilkuletnia dziewczynka z objawami przeziębienia. W trakcie badań okazało się, że wynik testu wskazał zakażenie koronawirusem. Do placówki przyjęty został także kilkumiesięczny chłopczyk z poparzeniami. Na jednym z oddziałów przebywa także nastolatek z problemami z sercem.

Łaszyńska podkreśliła, że mali pacjenci z Ukrainy ze swoimi opiekunami mają zapewnione wyżywienie w szpitalu, ale często brakuje im podstawowych artykułów higienicznych i pieluch. Szpital uruchomił więc zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Na liście są m.in. nowe koce i kocyki dziecięce, śpiwory, poduszki, ręczniki, artykuły higieniczne dla dzieci i kobiet, np. pampersy, kremy, oliwki, chusteczki nawilżane i suche, szampony, żele pod prysznic, pasty do zębów, szczoteczki, płyny i proszki do prania, a także nowe ubrania i bielizna damska i dziecięca we wszystkich rozmiarach, także piżamy, dresy, czapki, szaliki i rękawiczki.

Szpital apeluje do osób, które chciałyby wesprzeć małych pacjentów o dostarczanie wyłącznie produktów z podanej listy. Dary można dostarczać od piątku, w dniach roboczych, w godzinach 8.00-15.00, do magazynu szpitalnego przy ul. Krysiewicza - budynek C.

Można też pomóc, wpłacając darowiznę na konto szpitala. Środki przeznaczymy na zakup wymienionych produktów - podała Łaszyńska.

Dane do wpłat: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Bank Śląski SA O/Poznań nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192, z dopiskiem "Dla Ukrainy".