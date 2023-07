Strażacy opanowali pożar barokowego pałacu w podpoznańskim Konarzewie. Ogień strawił większą część poddasza obiektu. Akcja dogaszania pożaru potrwa do rana. Na miejscu pracuje ponad 30 strażackich jednostek. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia, które dostaliśmy na Gorąca Linię RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Przed godziną 23:00, że strażakom udało się opanować pożar pałacu. Na tę chwilę trzy czwarte poddasza uległo spaleniu, jedna czwarta jeszcze jest w płomieniach. Próbujemy tę część ugasić, ale można powiedzieć, że wstępnie pożar jest zlokalizowany, już się nie rozprzestrzenia - powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu ogn. Marcin Tecław.

Wskazał, że obecnie w akcji gaśniczej bierze udział 31 zastępów ratowniczo-gaśniczych i osiem zastępów dowództwa, czyli pojazdów lekkich. Na miejscu działa pięć strażackich drabin i podnośników oraz cysterna. Pytany o problemy ratowników z wodą Tecław zaznaczył, że "na tę chwilę" woda jest sukcesywnie dowożona i nie ma z nią problemu. Ocenił, że akcja dogaszania potrwa jeszcze kilka godzin.

Jak dotąd nie ma informacji, by w pożarze ktokolwiek ucierpiał. Tecław potwierdził, że zarządca budynku wskazywał strażakom elementy z budynku, które można było wynieść by zmniejszyć skalę strat materialnych.



Jak podaje Pracownia Krajoznawcza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, budowa pałacu w Konarzewie rozpoczęła się przed 1690 r., a prace budowalne trwały do ostatnich lat XVII w.

