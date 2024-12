Policjanci z Wrocławia zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wytwarzaniem narkotyków. Funkcjonariusze przejęli ponad 860 kg klefedronu o wartości 70 mln złotych. Laboratorium, w którym produkowano narkotyki na masową skalę, działało w powiecie pleszewskim w Wielkopolsce.

/ Dolnośląska Policja /

Rozbicie fabryki narkotyków syntetycznych w Wielkopolsce to efekt kilkumiesięcznego śledztwa.

W laboratorium policjanci znaleźli ponad 860 kg klefedronu o wartości około 70 mln zł.

Zatrzymano cztery osoby w wieku od 36 do 56 lat. Są one podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się produkcją narkotyków. Wszyscy zatrzymani trafili na trzy miesiące do aresztu.

Oprócz narkotyków policjanci zabezpieczyli również sprzęt, urządzenia oraz substancje chemiczne niezbędne do ich produkcji - przekazał kom. Przemysław Ratajczyk z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Dodał, że w akcję związaną z rozbiciem fabryki syntetycznych narkotyków - oprócz policji - zaangażowana była również straż graniczna.