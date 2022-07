​Fundacja Pomocy Humanitarnej zakończyła właśnie Akcję "Kup Pan szczotkę!". Dzięki zbiórce udało się zgromadzić blisko 5 ton środków higienicznych. W Fundacji każdego dnia trwa liczenie i przepakowywanie do paczek wszystkich otrzymanych darów.

W czwartek 28 lipca o godzinie 11.00 przy ul Junikowskiej 48 w Poznaniu będzie gościć wolontariuszka Fundacji lek. stom. Monika Wieczorek, która właśnie wróciła z Republiki Środkowoafrykańskiej. Przez trzy tygodnie pracowała tam w dwóch gabinetach stomatologicznych utworzonych w tym kraju przez Polaków. Wszędzie, gdzie się pojawiła przeprowadzała też szkolenia dotyczące higieny jamy ustnej i rozdawała szczoteczki i pasty do zębów.

Jej pacjenci to osoby, które nigdy nie korzystały z pomocy stomatologa, bardzo często z bólem zęba żyły latami. Każdego dnia na naszą dentystkę czekało ponad 60 osób. Każda z nich miała przynajmniej 3 zęby do wyrwania, a niektóre osoby miały ich do wyrwania 10.

Wieść o polskiej dentystce rozniosła się po całej okolicy. Im bliżej jej powrotu do Polski, tym coraz więcej osób zgłaszało się po pomoc. Aby ulżyć jak największej liczbie chorych pod koniec pobytu Monika Wieczorek wyrywała jedynie te najbardziej bolące zęby. Po jej wyjeździe ludzie jeszcze długo zgłaszali się do przychodni i pytali o białą dentystkę.

Organizatorzy akcji chcą kontynuować działania w Republice Środkowoafrykańskiej

Poszukujemy kolejnych stomatologów gotowych pracować w tym kraju oraz sprawnych unitów stomatologicznych, aby móc je wysłać do tego kraju. W Republice Środkowoafrykańskiej na cały kraj jest tylko jeden lekarze ginekolog, jeden kardiolog i jeden psycholog. Stomatologów jest dziesięciu, ale nikt nie zna ich wykształcenia, a pacjenci bardzo często umierają z powodu używania przez nich niesterylnych narzędzi - podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia.

Wielu miejscowych dentystów w poszukiwaniu lepszego życia wyjeżdża do pobliskiego Kamerunu, a wielu przyjmuje pacjentów jako lekarze ogólni. Dentyści pracują głównie w stolicy lub w większych miastach.

Afrykańczycy w przeważającej większości z bólem zęba udają się do szamana lub leczą bolące zęby ziołami. Nikogo nie stać na wizytę u stomatologa, kosztowna jest sama droga do większego miasta i zabiera ona kilka dni, zatem nie pozostaje im nic innego jak tylko przyzwyczaić się do tego bólu i żyć z nim latami.

To już szósta edycja Akcji w Polsce

Brało w niej udział ponad tysiąc instytucji, szkół i przedszkoli z całej Polski. Szczoteczki do zębów zbierali również nauczyciele i uczniowie z Polskiej Szkoły w Burbank w USA oraz pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II oddziału w Poznaniu, zbierały parafie, apteki i prywatne gabinety stomatologiczne. Wszystkie podarowane nam artykuły higieniczne wyślemy zaplanowanym na połowę sierpnia kontenerem z pomocą humanitarną do Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej.

Na miejscu odbiorą je z portu w Duala polscy misjonarze i podzielą pomiędzy poszczególne placówki. Szczotkowania zębów uczą nie tylko wyjeżdżający na misje dentyści. Wraz z polskimi misjonarzami od ponad sześciu lat prowadzimy program profilaktyki przeciwpróchniczej. Dzieci z misyjnych szkół na jednej z przerw szczotkują zęby.

Dzięki temu mogą nauczyć się tak ważnego nawyku, jakim jest dbanie o higienę jamy ustnej. Pasty i szczoteczki zebrane przez Fundację "Redemptoris Missio" trafiają też do przychodni utworzonych w ramach programu "Dentysta w Afryce". Dzięki Polakom na misjach w Afryce działa wiele gabinetów stomatologicznych, które każdego dnia przynoszą ulgę w cierpieniu setkom chorych.