Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę skutera, gdy ten zaczął uciekać. Mundurowi zatrzymali mężczyznę po krótkim pościgu.

Funkcjonariusze jadący radiowozem włączyli sygnały i dali kierowcy sygnał do zatrzymania się. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy przyśpieszył i zaczął uciekać. W pewnym momencie uciekinier wjechał na chodnik i kontynuował jazdę - informuje kaliska policja.

Kiedy oba pojazdy zrównały się, jeden z policjantów wyskoczył z radiowozu i zatrzymał kierującego skuterem mężczyznę. Kierowcą jednośladu był 30-letni kaliszanin. Mężczyzna usłyszał już zarzut.

Policja przypomina, że od początku czerwca 2017 roku obowiązują przepisy, które zakładają, że osoba, która nie wykona polecenia zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej, wydanego przez policjanta (lub inną osobę uprawnioną do kontroli) przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, popełnia przestępstwo. Grozi za to kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.