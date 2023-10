18-letni rowerzysta uciekał ulicami Czempinia (Wielkopolskie) przed dwoma radiowozami, uszkadzając przy tym zaparkowane samochody. Kiedy został zatrzymany, okazało się, że prowadził po spożyciu alkoholu, a przy sobie miał narkotyki. Usłyszał łącznie siedem zarzutów, za które odpowie teraz przed sądem.

Uszkodzone przez rowerzystę auto / KPP Kościan / Policja

14 października br. około godziny 20.50 na ul. Strumykowej w Czempiniu policjanci zauważyli rowerzystę, który poruszał się chodnikiem bez oświetlenia. Mundurowi chcieli zatrzymać go do kontroli drogowej, jednak ten zignorował polecenie i gwałtownie przyśpieszył, wyraźnie próbując uniknąć policyjnej kontroli.

Policjanci natychmiast podjęli za nim pościg

Pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazujących zatrzymanie się, uciekinier nadal kontynuował jazdę, wjeżdżając w ulicę Kolejową, gdzie natrafił na patrol ruchu drogowego. Widok drugiego radiowozu nie przekonał go jednak do zatrzymania się.

Po wjechaniu w ulicę Długą stracił panowanie nad rowerem i uderzył w dwa zaparkowane BMW, przewrócił się, a następnie zaczął uciekać pieszo, lecz szybko został zatrzymany przez policjantów.

Wypił wcześniej alkohol

Badanie trzeźwości wykazało, że 18-letni mieszkaniec Czempinia miał w organizmie niemal 0,40 promila alkoholu. Jak się później okazało, nie była to jednak jedyna przyczyna próby ucieczki. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim woreczek strunowy z suszem roślinnym. Wykonane badania zabezpieczonych substancji narkotesterem, wskazały, że była to marihuana. Mężczyzna trafił do pomieszczenia dla zatrzymanych w kościańskiej komendzie.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 18-latek usłyszał łącznie 7 zarzutów. Odpowiadać będzie przed sądem za posiadanie narkotyków, które kwalifikowane jest jako przestępstwo, a także za liczne wykroczenia drogowe - kierowanie rowerem w stanie po użyciu alkoholu, jazdę po chodniku bez wymaganego oświetlenia po zmroku, niestosowanie się do znaków zakazu wjazdu, kilkukrotne niezastosowanie się do sygnałów do zatrzymania oraz uszkodzenie pojazdów.