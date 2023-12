Do piątku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu można dać drugie życie ubraniom. Ruszyła akcja "Podziel się ubraniem na zimę”. W holu uniwersytetu stoją wieszaki na których możemy powiesić już niepotrzebne, a jeszcze dobre ubrania lub znaleźć coś dla siebie.

"Podziel się ubraniem na zimę" - to akcja studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Polega ona na wymianie niepotrzebnych, a wciąż nadających się do założenia ubrań. Do piątku można przynieść lub znaleźć coś dla siebie. Akcja polega na bezpłatnej wymianie odzieży zimowej, takiej jak swetry, czapki, kurtki, szale itp.

Zachęcamy wszystkich do przynoszenia niepotrzebnych ubrań lub bezpłatnego zabierania tych, które ktoś inny przyniósł. Przyłączmy się razem do tego ekologicznego wysiłku, uczmy się, jak możemy przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów wokół nas - zachęca inicjatorka przedsięwzięcia prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, pełnomocniczka Rektora ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.

Uczelniana inicjatywa "Podziel się ubraniem na zimę" to wyraz wspólnej odpowiedzialności ekologicznej. Działając razem, możemy wprowadzić pozytywne zmiany i ukierunkować nasze otoczenie na bardziej zrównoważony tryb życia. Wspólnie możemy sprawić, że ten okres przedświąteczny będzie nie tylko wyjątkowy, ale także pełen empatii i zrozumienia dla tych, którzy skorzystają z akcji - informują organizatorzy.

Akcja trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -14.00 w holu Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie ustawione jest stoisko.